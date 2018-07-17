【圣路易时报讯】 融合台式精緻甜品與亞洲風味的烘培坊”The Foundry Bakery”，上月底於Maryland Heights店址舉辦試吃活動。身為聖路易地區少見的亞洲烘培坊，吸引了許多對亞洲甜品有興趣的人士共襄盛舉。

“Foundry”一詞意思為「冶煉」，指將高溫的液態金屬放入模具，雕塑出理想形狀的過程。具有基因工程專長的店長Raymond Yeh於受訪中表示，製造麵包的過程與科學實驗十分相似，經過一連串的試誤與改進，方能得到理想的成品，目前他仍持續摸索，盼望開發更多美食給消費者。

Raymond為了能將台式的甜點風味引入聖路易，他特別回台拜師學藝，接受相關培訓；

來自越南的妻子Leah一路扶持Raymond，試做各項點心飲品，並計畫於菜單中加入越式風味食材。

Raymond於小學時期移民至美國，為傑出的基因工程人才，學術專業路上與烘培無直接相關，但烘培一直是Raymond投入最多心力的個人項目。

於職涯中期進行如此大的轉換，看似十分冒險，但他認為這是真正的夢想成真，過程中許多難關一一克服，是自我實現的良好典範。

未來店鋪的經營重心將分為烘培成品與飲品兩項。於烘培品部分，將堅持使用高級原料食材，每日供應新鮮的麵包甜品。於飲品部分，引入多項台式與亞洲飲品，如木瓜鮮奶，綠茶鮮奶，芒果冰沙等，讓聖路易的台灣朋友仍能享受到濃濃的家鄉味，也讓台式點心飲品向其他族群推廣。

The Foundry Bakery將於7/21日早上十時正式開幕，屆時歡迎更多新朋友一同參與。

The Foundry Bakery

11424 Dorsett Rd

Maryland Heights, MO 63043