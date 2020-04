大圣路易地区哪里可以进行新冠病毒测试?

【圣路易时报】要获得测试资格,首先必须经过测试站电话或在线方式对您进行筛选。即使医生建议您进行测试,也必须先通强制性的过测试站筛选。

测试药剂数量有限,因此医护人员将其保留给有新冠病毒症状(包括咳嗽或发烧)的人。这些测试站大多数对门诊患者不开放。The majority of these testing sites are not open to walk-in patients.

测试的优先级是:

住院患者出现新冠病毒症状, 65岁以上或患有慢性病,住在养老院和其他“护理场所、安养中心、集体生活”的居民, 与确诊或正在等待测试的人接触后14天内出现新冠病毒症状的人。

[/vc_column][/vc_row] [vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

大圣路易地区新冠病毒测试站:

Affinia Healthcare — 1717 Biddle St., St. Louis

BJC HealthCare Christian Hospital — 11133 Dunn Road, St. Louis

BJC HealthCare — 4353 Clayton Ave., St. Louis

St. Luke’s Hospital — 2345 Dougherty Ferry, St. Louis

Mercy Virtual Care Center — 15740 S Outer Forty Road, Chesterfield

SSM St. Joseph Hospital- Lake St. Louis — 100 Medical Plaza, Lake St. Louis

SSM St. Joseph Hospital St. Charles — 300 1st Capitol Drive, St Charles

Memorial Hospital — 4000 N. Illinois St., Swansea

Mercy Hospital Washington — 6 Fairgrounds Road, Washington

Phelps Health — 1000 W 10th St., Rolla