【圣路易时报讯】

密苏里州目前维持五例确诊案例

案1: 圣路易郡，Ladue区，由意大利回来的女大学生。

案2: Greene郡，春田市，20多岁年轻人，奥地利回美,境外感染。

案3: 圣路易郡，国内旅行感染，50余岁病患。

案4: Henry郡，周六上午宣布，位于密苏里州西部，离圣路易261里，车程近4小时的Henry郡，目前病患住院中，医院名字不对外公布。

案5: Greene郡，春田市，目前不对外公布病患详情。

Mercy医院新冠病毒检测站将每天上午8时至下午4时开放。

圣路易STL Cinema电影院减少售票数量至40%，以维持观众座位间距离。AMC电影院售票上限为50%。

密苏里州州长Mike Parson根据联邦疾病预防和控制中心(CDC)指导方针，除了教学机构、日间照顾机构及工商企业，州长强烈建议取消50人以上聚会。州长也建议地方政府比照办理。

圣路易市，圣查尔斯和杰斐逊郡15日(周日)晚间宣布，所有公立学校和天主教学校由3月18日至4月30日停课，之后视状况再决定继续停课。这项决定包括超过20个学区和特许学校。

伊利诺州在昨天14日(周六)就强制全州学校停课。密苏里州尚未作出决定。

伊利诺州今天15日(周日)还下令关闭所有堂食酒吧和餐厅至3月30日。

圣路易Schnucks超级市场将停止24小时营业，夜间至隔日清晨6时关门，其他店面开放时间至晚间10时。其他大型超市也宣布缩短开放时间，请密切注意。

有些超市和零售商大卖场也开始限量购买卫生纸纸及清洁剂。

有些教堂和教会的弥撒和礼拜取消，请密切注意您的教会和教堂的宣布。

Ameren电力公司对密苏里州州，伊利诺州暂停因交费延迟而断电之措施，以保证所有用户在疫情期间均有电力供应。