【圣路易时报讯】大圣路易地区常春藤盟校校友会2月16日(周日)下午二时，在圣市华埠京园餐厅举行2020年鼠年中国新年新春联欢会，席开14桌，欢乐满堂。

常春藤盟校包括布朗大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、达特茅斯学院、哈佛大学、宾夕法尼亚大学、普林斯顿大学、耶鲁大学。今年是常春藤校友联盟连续第16年庆祝中国新年年。圣路易华盛顿大学中国新年庆祝表演队应邀登台演出祥狮献瑞、特技扯铃及两首舞蹈，袖飞扇舞、草裙舞，赢得全场掌声，为新春联欢会带来十足新年年欢乐气氛。

常春藤盟校校友会新春联欢餐会由华盛顿大学科学艺术学院副院长、哈佛大学毕业的Dirk Killen博士主持，他介绍了中国12生肖的由来和为什么聪明敏捷的老鼠取得第一名，成为12生肖之首。他也祝福在场所有的校友及眷属们们新年快乐，有个美好成功的2020年。

本次新春联欢会共同主办人为哈佛大学毕业的牙医师Henry Herbosa及现任圣路易哈佛俱乐部(Harvard Club of Saint Louis)会长Bill Morris医师。该俱乐部是全世界有悠久历史之哈佛俱乐部之一，任务包括哈佛大学新生面试，联系校友组织、教育、交谊和参与社区公益服务，造福圣路易地区。

鼠年新春联欢餐会在华盛顿大学亚裔同学们二只醒狮和喧天价响的锣鼓声中展开，二只狮子灵活的在会场各桌间向来宾校友致意，然后跳上舞台一展舞狮技艺，只见雄狮随鼓点作各项前仆后继的动作及相互嬉戏斗闹，最后两狮跳起有二个人身高，送出「新年快乐」、「恭喜发财」，引爆全场。

接着由华大同学五人组成民族舞蹈表演，在中国风的民乐声中，同学们展现优美舞姿，柔软身段，袖飞扇舞，让人大开眼界。

年轻有朝气的特技扯铃由华大四男一女同学组成演出，一身黑色劲装，五位同学把扯铃操作的得心应手，还不时转身特技演出，扯铃上上下下，左左右右在一线二手二脚之间飞舞，叹为观止。

最后华大五位同学演出轻松愉快、心旷神怡的草裙舞，在音乐声中带入新春欢乐，让所有在场嘉宾印象深刻。

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同为毕业于哈佛大学的两位医师Lawrence Li-Kai Wang和Susan夫妇及孩子们出席餐会