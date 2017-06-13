大学城华埠 密州众议员 Joe Adams 问政说明会

圣路易学区教育如何因应全球化竞争

【圣路易时报讯】圣路易大学城华埠、密苏里州众议员Joe Adams6月10日上午8时半，在Delmar大道The Pasta House餐厅举行2017年问政说明会，向支持他的选民报告2017年通过和没通过的法案，同时邀得大学城学区总监Sharonica Hardin博士和诺曼地学区校长Charles Pearson博士作教育报告。圣路易郡第一选区郡议员Hazel Erby也到场向选民致意。

去(2016)年七月一日就任大学城学区总监Sharonica Hardin博士在会中指出，大学城的孩子所面对的挑战和竞争不只是来自圣路易、密苏里州或全美，而是全球化的竞争，她希望能改变孩子的生活，由支持到融入再连结到社会正义，让每一个孩子都成为一个好人，一个有用的人。

诺曼地学区校长Charles Pearson博士表示，我们需要重生的教育，需要生活技能的教育。他指出，99%非高中毕业生的工作都在高中附近10哩的范围内，为孩子准备好工作技能进入职场，至为重要，另外降低文盲率也是普及教育的重点。

2014年11月当选大学城密州众议员的Joe Adams，曾在空军服役，打过越战，退役后任教于圣路易社区学院，担任历史教授，教授美国人和非洲裔美国人历史三十年，他同时也是大学城第一位非洲裔美人市议员和市长，并担任大学城市长35年，是一位身经百战的政坛老将。

在2017年议期各项议案中，众议员Joe Adams分别说明通过的议案有HB151(密苏里州驾照及身份证符合联邦身份认证法案)，SB62(修正州雇员退休金投入年限由10年缩减到5年)，HCR19(密苏里大学堪萨斯校区兴建4千8百万音乐舞蹈大楼)，HB130(制订法规规范例如Uber和Lyft共乘服务)，HCR4(反对密州议员、官员、法官调薪案)， SB49(同意圣路易市、郡选民8分之一销售税支持圣路易动物园)等17案和未通过之法案也有17案。