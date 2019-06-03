【圣路易时报讯】一项以美国最大的连锁会员制仓储量贩店好事多(Costco)为主、总金额一亿九千万元之开发大学城170高速公路与Olive大道地区案，5月28日(周二)在圣路易斯大学城市议会会中正式提出，将于六月十日(周一)市议会会议中投票。据了解，这项历经一年多争执讨论之开发案极有可能在市议会中投票通过，有着历史悠久之圣路易斯著名的Olive大道「中国城」风貌将随之改观。

好事多开发案得到大学城市长Terry Crow和市政经理Gregory Rose的背书支持，28日市议会上有三位居民代表发言持反对意见，另有五位居民代表发言持赞成意见。由发言情形看来，大学城居民赞成这项能带动大学城经济发展、增加社区税收福利和就业机会之好事多开发案。

好事多大学城开发案最早在2018年初由公司设在Webster Grove之Novus开发公司提出，当初估值一亿一千九百万，税补七千万，获得圣路易郊区税收财务委员会以10比2的投票比率赞成通过。由于事先沟通不良，黑箱操作，此案一经提出，造成大学城地区极大震撼，社区和商家纷纷表示反对和抗议，并要求召开公听会，将开发案透明化。

在居民强力反对声讨和多次公听会讨论结果，发现开发案计算错误，大大的高估了税收收入，超算了二千四百万税收，迫使大学城和Novus开发公司在今年二月重新回到谈判桌重审开发案。

经过审议，Novus开发公司将以税补额七千万元融资开发大学城，大学城市府官方表示新的税收将可在假设Chesterfield市脱离圣路易斯郡税收后，保证圣路易斯郊区的税收收入。在协议中还注明在新税收中，提取一千五百万元作为大学城第三选区助贫扶贫计划。

好事多开发案预计将拆除170和Olive大道地区近60户民房，这是大学城以非洲裔美人居多的第三选区，同时也会使得在这个地区内许多有族裔特色的餐厅被迫迁移。

据了解，大学城市政府对商家搬迁补助的草案是补助搬迁费三千元(或大学城市政府核可的金额)及至多一万元之商业重建费用。然而在Jeffrey Plaza内的日本料理、越南小馆、牙买加小馆等都将消失了，这是大学城多元文化和中国城的损失。