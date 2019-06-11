大学城通过一亿九千万好事多(Costco)开发案 圣路易斯「中国城」历史上第二次拆迁

【圣路易时报讯】圣路易斯大学城市议会6月10日会议中通过备受争议之位于170号高速公路、Olive大道，一亿九千万元之开发案，这项开发案将拆除附近的民房和商业区，提供土地予包括好事多(Costco)大卖场、旅馆及办公室等之开发案。

这项开发案曾受到地方上极大的反对声浪，开发案所提出之七千万税补金额还曾计算错误，退回重审，至今尘埃落定。

大学城市府官方表示，这项开发案有助于大学城发展和周边利益，增加税收，长远看来对大学城是利多。

只是开发案直接影响到周边地区的住户及商店，例如Jeffrey Plaza将被拆除走入历史。而圣路易斯地区一直号称是圣路易斯中国城的170号环城高速公路、Olive大道入口也将改观。

好事多大学城开发案最早在2018年初由公司设在Webster Grove之Novus开发公司提出，当初估值一亿一千九百万，税补七千万，获得圣路易郊区税收财务委员会以10比2的投票比率赞成通过。由于事先沟通不良，黑箱操作，此案一经提出，造成大学城地区极大震撼，社区和商家纷纷表示反对和抗议，并要求召开公听会，将开发案透明化。

在居民强力反对声讨和多次公听会讨论结果，发现开发案计算错误，大大的高估了税收收入，超算了二千四百万税收，迫使大学城和Novus开发公司在今年二月重新回到谈判桌重审开发案。

经过审议，Novus开发公司将以税补额七千万元融资开发大学城，大学城市府官方表示新的税收将可在假设Chesterfield市脱离圣路易斯郡税收后，保证圣路易斯郊区的税收收入。在协议中还注明在新税收中，提取一千五百万元作为大学城第三选区助贫扶贫计划。

好事多开发案预计将拆除170和Olive大道地区近60户民房，这是大学城以非洲裔美人居多的第三选区，同时也会使得在这个地区内许多有族裔特色的餐厅被迫迁移。

据了解，大学城市政府对商家搬迁补助的草案是补助搬迁费三千元(或大学城市政府核可的金额)及至多一万元之商业重建费用。然而在Jeffrey Plaza内的日本料理、越南小馆、牙买加小馆等都将消失了，这是大学城多元文化和「中国城」的损失。有些人表示这是圣路易斯「中国城」历史上第二次拆迁。

六十年代﹐圣路易斯市政府推行“市区重建运动”，改造市中心衰败区，进而拆除当时的唐人街，圣路易斯「中国城」尘飞灰灭从此消失。此后，圣路易斯华人多次企图再建唐人街，并先后在170号环城高速公路与Olive大道形成一定规模的华人商业中心，成为现在圣路易斯地区一直号称的圣路易斯「中国城」。