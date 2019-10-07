【聖路易時報記者黃育德報導】大聖路易地區僑學界於10月5日晚間六時，在聖路易大學城華埠京園餐廳隆重舉行雙十國慶晚宴，聖路易政要和各界代表與華僑及留學生共將近三百人齊聚一堂，熱烈慶祝中華民國108年國慶，祝賀中華民國生日快樂，場面溫馨，氣氛高昂。

晚宴由張良睿擔任司儀並由聖路易時報總編輯岳方濟介紹與會貴賓，包括國慶籌備委員會主席蔡國雄伉儷、駐丹佛台北經濟文化辦事處張詩瑞處長伉儷、聖路易郡郡長Dr. Sam Page伉儷、密蘇里州最高法官州首席大法官 Judge George Draper及夫人資深法官、韓國榮譽領事Judy Draper、密蘇里州眾議員Steven Robert、聖路易郡檢察長Wesley Bell、聖路易郡估稅長Jack Zimmerman伉儷、聖路易郡多元化主任Hazel Erby、聖路易郡社區強化主任Ethel Byndom、密蘇里歷史博物館館長Frances Levine、主任Chris Gordon、世界事務委員會副會長Dr. Joe Glassman、聖路易巴勒斯坦穆斯林協會執行主任Nevven Ayesh、WGNU電台主持人Clarence Jackson、聖路易國際機構(International Institute)代表Diego & Betsy Abente、聖路易MOSAIC專案代表Bomi Park, Adam Field、民權律師Justin Meehan和聖路易郡警察局警官Mike等。

雙十國慶慶祝大會在呂理寶(Tony)領唱美國國歌與中華民國國歌中揭開序幕，值得一提的是這位獨唱美國國歌的Tony是之前在密蘇里大學聖路易校區求學的台灣留學生，他在現場清唱美國國歌，專業水準演唱讓人驚艷，歌聲高亢清亮悠揚起伏，將美國國歌氣勢唱了出來，獲得滿堂彩。

聖路易郡郡長Dr. Page致詞，宣佈今年10月10日為聖路易郡「中華民國日（Day of the Republic of China （Taiwan）」，同時頒發慶祝雙十國慶文告，由國慶籌備委員會主席蔡國雄先生代表接受，表達聖路易郡與台灣的友好關係，贏得在場僑胞熱烈鼓掌。

國慶籌備委員會主席蔡國雄致詞時表示，他藉這個晚宴來表揚三位長久以來熱愛台灣這片土地的人士，第一位是Food Force公司的老闆Robert Lu, 他不僅在台灣921大地震時，大力捐款四十多萬美金，協助災民度過最艱困的時期，而且在台灣當時包心菜大跌價時，大量購買台灣的包心菜來促進農民收入，現在更是進口台灣最好的米來美國，當天晚宴的米飯正是他所提供的。

第二位是高銘憲醫師，高醫師對台灣醫學界與社會的貢獻不遺餘力，馬偕醫學院就是高醫師為了理想歷經十年時間所建立的，並且時常與蔡國雄先生討論如何為台灣多做一點事情。

再來則是雙十國慶活動籌備會召集人黃一民先生，蔡國雄主席強調，黃一民一本初衷，無論台灣當局是哪個政黨執政，每年都會如期在聖路易舉行慶祝國慶活動，也希望藉由此活動能夠拉近不同政治立場且都是希望台灣好的台灣人。

蔡國雄主席呼籲來自台灣的同胞與留學生，盡心盡力地對外讚揚台灣的美好，因為中華民國台灣是個民主自由的國家，並且呼籲早一點來到聖路易的台灣同胞可以提攜晚輩，讓聖路易有多一點前輩照顧晚輩的溫暖感。

駐丹佛台北經濟文化辦事處處長張詩瑞代表中華民國政府致詞，闡述40年來中美實質外交在台灣關係法架構上長足的進步，密切的合作和經濟貿易上傲人的成就。他感謝並敬佩僑學同胞們熱愛及支持祖國台灣的精神和積極參與國慶的熱情。

致詞後張處長代表中華民國僑務委員會頒發僑務顧問聘書予蔡國雄先生。

當晚有來自大聖路易地區各大學院校，包括在密蘇里大學聖路易校區、蘿拉校區、聖路易大學和華盛頓大學等求學的台灣留學生八十餘位同學與會，熱情活潑的青年學子為大會和貴賓們帶來了青春洋溢的氣息和歡樂處處。

京園餐廳當晚備辦了豐富精美之晚宴酒席，國慶籌備委員會準備了慶祝中華民國108年生日大蛋糕，與會場所有來賓舉起香檳，同賀中華民國生日快樂!

晚宴結束後，蔡國雄主席還提供了台灣生產的大甲乾麵作為禮物，贈送給每一位參加國慶晚宴的來賓和同學們。