天涯海角同聚首，团团圆圆皆欢笑

一月八日晚， 圣路易现代中文学校高丽群老师的丽群舞蹈健美班， 金兆伟老师的武术体能班，及林农先生领导的圣路易华人勝跑群在京园宴会大厅联合举办了2017年新年联欢会，老老少少150多人热情参与，现场热闹非凡。

高丽群老师在现代中文学校教4个健身舞蹈和时尚形体班，金兆伟老师教4个家长和孩子们武术体能班， 他们夫妇俩教的这些课程带动了学校的家长和孩子们练体能练健美，每年他们都要为学生开一次大party， 检阅一年的训练成果，今年他们把联欢会放在了开学第一天，真是个开门红。林农先生领导的圣路易华人勝跑群已经成立快两年了，今年也加入到聚会中，勝跑群还在联欢会上对过去一年的优秀跑者发奖表彰，哈哈，不是一家人不进一家门，爱锻炼的人都凑到了一起。

京园餐厅的张经理为联欢会的晚餐把关，给大家准备的饭菜赢得一致好评，汤， 主食，甜点和水果准备得一应俱全，量大味美， 大人小孩齐称赞，问了孩子们吃得好不好， 很多孩子齐声回答： 吃了两大盘呢。

吃饱了喝足了，主持节目的张维幽默诙谐，妙语连珠，联欢会在她的主持下，热热闹闹地开场了。阎明老师的小星星艺术团第一个上台献艺，其他各类节目粉墨登场：

兆伟老师体能班的成人武术（男士）和《Pilate Practice》 表演（女士），刚柔并进，非常精彩。Steven Jin 指导的少年武术，非常酷；

丽群老师舞蹈健身班的《草裙舞》，Zumba 《Adios》，充满激情，尽显辣妈风范；

勝跑群集体创着的大合唱 《真心英雄》，李慧清指导的女声小合唱 《桃花谣》， 委婉悠扬， 丽群老师指导的搞笑情景舞剧 《天鹅湖》，引暴了阵阵欢笑声；

伍小红自编自导自演的东方鼓舞，展示了女性的婀娜多姿，最吸引人的眼球；最后由丽群时尚-形体班美眉们表演的《旗袍秀》，栉风沐雨，风度犹存，身段依然，亮眼。

为感谢高丽群和金兆伟夫妻伉俪的辛苦付出及给大家带来的健康美丽，学员们邀请一位小同学上台给他们献花献卡表达全体学员的心意，为留下美好的瞬间，摄影师给演员们照“全家福”为联欢会画了一个圆满的句号，温馨欢庆的新年晚会，洋溢着满满的喜悦与祝福。

联欢会还穿插了抽奖做游戏活动，力争让每一个来宾都能积极参与。这样的联欢会，每次都有很多人任劳任怨地帮忙，谢芳，黄建生，刘劲松，岳平，张维，张苏，王永成，刘蓓，易晴朗， 还有摄影摄像的唐志文，叶威和林农，连饭都没好好吃， 默默奉献，就是因为有这么好的朋友们在一起努力合作，大家才能玩得尽兴自在。

现代中文学校新学期已经于一月七日开学， 你要是对高老师和金老师的课程或任何其他课程感兴趣，请登陆SLMCS.ORG。 圣村的华人胜跑群也欢迎有兴趣的朋友加入。

新年新气象，让我们管住嘴迈开腿，为快乐和健康，一起锻练。

（小红供稿，摄影：唐志文，叶威，季国平，Michelle Wu）