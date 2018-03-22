太美了，盘点一生必去的3条最美公路！完全免费！

万物复苏的春季总有一种生机勃勃的美，而有一种景色不仅能将这种美表现得淋漓尽致，还能多上几分肆意和洒脱，这就是公路美景。美国这个车轮上的国家可不只有网红66号公路。如果你和小编一样，喜欢开着车，听着音乐，欣赏沿途美轮美奂的风景，那下面这三条公路一定是你自驾的绝佳选项。还等什么，快上车吧！

哈纳公路

Hana Highway, Hawaii

位于夏威夷群岛茂宜岛(Maui)的哈纳公路从茂密的热带雨林中穿过，全程仅约两个半小时。公路虽然不长，可沿途的景色却一点也不少。

在路上，你能经过59座造型独特风景秀美的桥梁，还能看到许多飞流瀑布。值得一提的是，途径的威陆亚瀑布(Wailua Falls)更是夏威夷最著名的瀑布之一。公路还会经过伊甸园(Garden of Eden)。就像神话故事本身一样，进入伊甸园就仿佛置身于天堂。在这里，你不光能看到春暖花开鸟语花香，还能欣赏到360度的无敌海景。

加州一号公路

California Highway 1

著名的加州一号公路几乎跨越美国的整个西海岸，贯穿的一路美景也让这条公路成为了美国风景最为优美的公路之一。

1号公路从旧金山北，一路蜿蜒向南，直到洛杉矶南部，穿越了加州整个西部海岸线。与印象中荒凉苍茫的“美国公路”不同，1号公路却是一路阳光一路海，沿途各具风情的小镇和国家公园，让它不只是看海这么单调。 这条公路的存在就是为了让人们懂得一个道理：目的地，有时候不是那么重要；路上的风景，也会让你流连忘返！

1055公里的路程通常需要1-2天的游览时间，可是由于路上的风景太美，途径的小镇太梦幻，许多游客可能会花上3-5天好好去探索这条世界闻名的公路。从海平面上的悬崖峭壁，迷人的碧海蓝天，到漫山的野花，高大的红杉，这条公路上有太多值得在春天探索的美景了。

许多小伙伴应该听说一号公路修路的事，小编也在后台接到过很多询问，所以在此说明：目前一号公路的大索尔(Big Sur)区域还是处于关闭状态，但是这并不会影响一号公路的游览。大索尔内著名的比克斯比大桥还照常开放哦。小伙伴们可以选择绕过关闭路段，在之后返回到一号公路，这样并不会错过太多的美丽风景。

乔治华盛顿纪念大道

Virginia & Maryland

驾车体验而特别修建的一条公路，沿途拥有丰富而独特的自然景观，有趣的动植物。为人们提供了一片平和而静谧的世外桃源，正如纪念大道的名字，这条景观大道串连了许多与乔治华盛顿相关的景点，比如他的出生地以及后期成为美国总统的政府大楼。因此，这条公路也成为华盛顿特区的居民首选的景观公路之一。

在春天万物复苏，冰雪消融的时候，让瀑布的飞流直下和河流的潺潺流水唤醒你春天的记忆吧！

来源：美国国家旅游局GoUSA