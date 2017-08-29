奥巴马保险 2017年11月1日至12月15日开放申请

2018年 Affordable Care Act 可负担健保（俗称奥巴马保险）将于2017年11月1日至12月15日期间开放申请。如果您需要保险，请在11月1日至12月15日期间申请和购买，逾期将不能购买，除非是重大生活变化（结婚，离婚，怀孕，生子，搬家，换身份等符合特殊购买期要求）。

您买到的奥巴马保险会在2018年1月1日起生效，将会覆盖2018年全年的医疗健保。

由于健保立法程序复杂，新的法案很难在短时间内出台，目前奥巴马保险仍然是生效的法律，如果没有医保您仍然有可能面临罚款。

今年密苏里州预计有新的保险公司：Centene 加入健康保险市场，如果您已有奥巴马保险，我们也建议您更新您的申请并重新评估保险价格。

如果您满足以下任一条件，您更需要考虑申请奥巴马保险：

1. 雇主不提供保险，或提供保险太贵（超过年收入的9%）

2. 刚毕业或失业，正在找工作期间

3. 65岁以上但拿绿卡不足5年

如果您的收入情况符合要求，您可能能够获得政府的财政补助来降低您的保费或帮您减免看病时自付的费用（reduced copay）。

请联系：双语国际服务中心，我们有的持有执照的专业健保咨询师为您解答。

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