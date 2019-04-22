【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

圣路易斯现代中文学校一年一度的中文演讲比赛，不仅是同文同种中国娃的竞技场，也是双语班勤奋好学的“歪果仁”(网络流行语）的秀场。是日，成人双语班的学生聚集在2310教室，个个精神抖擞，摩拳擦掌地期待上阵，参赛率100%。亲友团也不甘人后，强势围观助阵。不算小的课室挤得水泄不通。

第一批上阵的是一年级的学生们。他们对第一次中文演讲比赛抱有很大的兴趣，提前三个星期前就开始准备了。因刚刚学完拼音及第一课《问候 》和第二课《家庭》，所以词汇量十分有限。在有限的词汇量的情况下，他们使尽浑身解数，个个大显身手！他（她）们有的身着中国旗袍，有的西装领带登场！多数是“画”着汉字，注着拼音演讲。

第一位上场演讲的是Yongseon Lee 李庸善同学，他讲的题目是《我们全家学中文》。 他和夫人Hyosun Koo 具孝宣 都是韩国人，有两个上小学的儿子。星期天全家四口人都来中文学校学中文，越学越有趣，越学越爱学。具孝宣 演讲的题目是《我和我家》。 在她的演讲中，表达了对家人的爱和对丈夫/孩子满满的骄傲。他们全家最大的愿望之一就是尽早去中国看看。

Sophia Bude 卜小溪，Linda Kram 王琳达 和 Casey Catalano 康凯西讲的题目都是《我的家庭》。他们详细给大家介绍了家庭中的每一位成员，包括名字，生日，国籍，职业，甚至爱好。Linda 有一个中国儿媳妇，这就是她如此热爱学中文的动力！Casey 的家庭成员包括一个中国儿子 –他是寄宿在他们家的高中学生。他爱中国，也去过中国。

Amelia Markwell 马英明 和 Ryan Krull 路瑞安 演讲的题目是根据家庭作业而成的《我的偶像》。Amelia心中的偶像是一位男演员，和她一样都是东西方合璧的混血后代。她在演讲中说，无论你是什么肤色、住在哪里、 只要你努力，都会成功！Ryan的偶像是他的妈妈。妈妈集美丽和智慧于一身， 是他一生的榜样。妈妈也是全家人的家长和中心。

最后两位演讲者Hugh Graham 吴昊和Chiara Smith 姜瑶 因为出差或活动冲突而不能到现场演讲。但是他们都精心制作了演讲视频，请老师在演讲比赛中给大家播放。Hugh制作的视频是《我的家人》。他把自己一大家人的照片贴出来给观众逐一介绍，然后特别隆重地向大家介绍了自己的未婚妻 — 一位已经在美国生活了20年的中国福州姑娘！2017年，他们俩一起去了中国，在那里体验了中国文化和当地美食。Hugh最后希望能在中文学校继续学习，以提高自己的中文水平。Hugh的中文发音字正腔圆，中文学得又快又好。这除了他自己的努力之外，未婚妻给他的帮助功不可没！

Chiara 制作的视频是《我有一个好家庭》。她从小被充满爱心的美国父母从中国领养，在美国过着幸福的生活。现在她17岁了。她还有一个妹妹，也是中国人，15岁了。她妈妈是老师，爸爸是商人，爸爸妈妈都很爱姐妹俩。所以她说她有一个好家庭。

一年级学生们动人的演讲，超高的演讲水平，感染了每一位评委。整个演讲过程笑声和掌声不断。评委和在场的每一个人，为这些学了不到一年的美国学生的中文水平感到吃惊。

随后上场的二年级学生展现出另一道风景。首先是创作热情空前高涨，完全跳脱课文另起炉灶。但二年级所积累的词汇量、语法点 和句子结构毕竟有限，所以创作过程吃苦头不在话下。 然而学生们秉承“人不堪其忧，回也不改其乐”的精神，把创作进行到底。在演讲过程中，成功跟大家分享自己去东南亚出差开会、到北京旅游的亲身经历，以及自己最好的中国朋友。当日在演讲现场的所有人不仅看到这位中国朋友的光辉形象，还把这位朋友的婚否情况摸了个底儿清。

二年级学生的另一个特点是人数少，却横跨老中青三个世代。汉思(Hans Helbling)和艾莉 (Audrey Helbling) 是一对年逾七旬的退休教授和医护。在学中文过程中，他们碰到的困难有如蜀道之难。但老夫妻不以苦为苦，反而把学中文当成退休生活的一个重要部分。演讲当日他俩的语速虽慢，讲稿的字体也要放很大才能看清，但老俩口仍如期完成既定任务。大家也报以热烈的掌声。中青世代的智慧如海(Joshua Crosier) 和彼得(Peter Downs)一如既往全情投入创作和练习，临场发挥稳定正常，收获良多。

一等奖获得者大卫（David Shogren）最出彩之处是把所学的中文运用到实际生活中。演讲比赛前一周，大卫还一直在东南亚各国出差。所以每到一地他都自拍，配以中文话外音，最后剪辑成5分钟的视频作为演讲内容。因此大家看到他在越南、菲律宾乐呵呵逛超市、试新衣、吃汉堡、对着镜头说中文的欢乐场面。

在台湾、香港，大卫更是随时随地用所学的中文采访路人，各种问路、问好、搭讪。在日本机场候机回美时，大卫遇到一群活泼可爱的中国大妈，欢乐的采访达到最高潮。大卫随机采访的对话内容，基本上源于在中文学校所学的中文课程。期间有不完美之处，难得的是他敢于开口实践，把书本所学运用到实际生活场景中接受考验。大卫中文发音一直练得不错，采访几乎没有卡壳或问非所答的尴尬。

演讲结束之后，学生们意犹未尽，期待来年再战。

（任课老师林洁、萧小虹撰文）