元月二十八日星期一Chaminade College Preparatory School (以下簡稱Chaminade) 的25位七年級的學生由三位老師(簡瑞瑋老師，Mrs. Perlow及Mr. Chiburus 隨行前往聖路易佛光山學習基礎佛教理論，體驗中華文化，然後享用中國美食以慶祝中國新年的來臨。

聖路易佛光山位於Bridgeton市，自2011年完成佛殿整修後開始對外開放，秉承佛光山四大宗旨「以教育培養人才、以文化弘揚佛法、以慈善福利社會、以共修淨化人心」推動東西文化交流與融合。現於覺皇法師的帶領下積極舉辦各類公益服務，以擴大服務社區、加強弘法功能，成為聖路易地區民眾的心靈加油站。

Chaminade於中學七年級即開始教授第二外語，學生可選擇中文，西文，法文或者拉丁文。這群選擇中文的學生雖只學習短短的數月，已經以學會運用常用的字簡易表達心中所想。

雖然Chaminade是一所天主教學校，但了解多元文化是非常重要的，所以簡老師特別選擇了佛光山讓學生初步認識佛教。

在進入佛光山佛殿時學生立即震懾位於殿堂正前方大佛像的威嚴，但覺皇法師親切的笑容舒緩了他們的緊張，而且在了解覺皇法師將以英文來講授佛法也頓時讓這些初習中文的七年級學生著實放鬆了不少。

覺皇法師首先介紹佛教的起源，然後就以比較的方式來解釋佛教與基督教相近及差異性，法師也特別讓學生了解因果在佛教文化的重要性，接著又以比喻的方式告知學生善惡對生活的影響，最後以三好，即「做好事，說好話，存好心」為結論，讓學生明白如何將佛教理論落實於日常生活中。在一個早晨的學習中，覺皇法師同時以兩種不同的禪修方式(靜坐及走禪)讓學生體會到如何讓心靈沈靜，審思個人的各種生活作為及言語是否合宜。

在領受簡易佛法理論後，學生分為兩組分別體驗書法及功夫課程。書法課先介紹星雲大師因糖尿病眼疾後所創立的的一筆字書法，並讓學生自願蒙上眼睛模擬盲人寫字之不易，學生驚嘆大師在無法看見下能夠寫出如此勁潔的作品。

功夫課程則讓學生首先了解呼吸之於功夫的重要性，接著學生學習站穩馬步，功夫老師也表演了一小套八段錦讓學生過過乾癮。雖然只有短短的數個小時，這群Chaminade的中學生在覺皇法的帶領下感受到了少許的佛教精髓及中國文化，也直說要在週末時帶他們的父母來參加佛光山的各種活動。

中午的美食，簡老師體諒每位學生的口味不同，特別選擇了位於Brentwood的Joy Luck中國百匯，讓學生以合理的價格享受了多樣的中華美食。只是學生仍鍾愛美式的糖醋雞，陳皮雞，炸蟹角還有煎餃。

少數學生也嘗試選擇不同肉品及蔬菜調味後讓廚師現炒，只是他們覺得自己仍無法掌握中式料理的口味，所以還是繼續享用百匯桌上的各式料理。

最後簡老師教授有關中國十二生肖的起源，預告豬年的到來，讓學生提前慶祝中國新年，淺嚐中華文化的樂趣。

(By中文老師簡瑞瑋)