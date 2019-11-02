【圣路易时报讯】密苏里州第五选区(包括圣路易市东半区，Kingshighway大道以东)参议员选举竞争白热化，有三位实力都非常强的候选人宣布出马竞选，值得各界关注。

现任第五选区参议员、民主党Jamilah Nasheed连任两届，2020年任期届满。三位有意参选候选人依宣布参选日期顺序，分别为现任密州众议员Steve Roberts，前联邦参议员Claire McCakill圣路易地区办公室主任、律师、会计师Michelle Sherod及现任圣路易市市议员Megan Ellyia Green。三人都是民主党籍，势必要先经过2020年8月举行之党内初选一决胜负。

今年31岁的现任密州众议员Steve Roberts是位年轻优秀、热忱服务的众议员，身兼密州议会黑人党团党鞭，意欲大展作为，决定参选。

与华人社区关系良好的前联邦参议员Claire McCakill办公室主任、57岁的Michelle Sherod在担任主任时，积极促成联邦参议员McCakill与圣路易华人社区建立联系管道，参与华人社区公益活动。

身为律师及会计师，Sherod在专业领域和立法经历上超过20年，着有建树，风评良好。重要的是，Sherod获得现任参议员Nasheed的全力支持及推荐，也获得圣路易市财务长Tishaura O. Jones的支持，她们坚信Sherod能成为一位为圣路易市发声和融合的州参议员。

圣路易市第15选区、36岁市议员Megan Green是第三位宣布参选的候选人，她和现任参议员Nasheed是政坛宿敌，并不得到Nasheed的支持，Nasheed甚至表示，第五选区州参议员选区选民大多是非洲裔美人，她希望能选出一位像她一样的非洲裔美人参议员，继续这个职位，而Green是白人，Roberts和Sherod都是非洲裔美人。

在美式选举中一向受到注意的是代表各界支持度之各候选人募款成绩。三位候选人中Sherod的募款成绩令人刮目相看，在宣布参选最初二个月内募款金额已逾六万美元，显示Sherod的坚强实力。