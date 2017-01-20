密苏里华人挺川团参加总统川普就职典礼(一)

到美国快20年了，在2015 年6月16号之前从不关心政治，可却由于川普的出现开始了对大选的关注，进而成为铁杆川粉，并为他所推行的理念当选不惜精力，时间，和金钱，估计到老了想起来

都会感叹曾经的疯狂。不过也好，我这个一贯循规蹈矩生活的人总算有一件可以回味的事情可以讲给未来的小辈听了。

挺川一年半了，终于可以为这个里程碑划上一个间断性的句号了。1/18/2017，我登上了飞往华盛顿特区的飞机，开始了长达3天的川普就职典礼之旅。

19号上午，我必须去市中心的参议员办公楼领取早就预定好的就职典礼观礼票。进入参议员办公楼必须通过安检，但进去之后就可以自由活动，每个州参议员的办公室都设在这里。里面已经有不少参观的人。

我来到260 房间顺利取了票，又顺便把办公区看了看，就出了大楼向国会山一带走去。由于就职典礼国会山已经不对外开放了，大楼正面挂了三面硕大的美国国旗，底下的平台已经摆满了座椅，是明天观礼台上的嘉宾席。我的票在橙色区，估计可以清楚地看到仪式。广场上人渐渐多起来，有很多媒体搭架的台子和采访活动，我还看到了中文媒体，天天在进行现场直播.

离开市中心我即刻前往“华裔挺川铁杆早午餐会“。今天有两场聚餐，早午餐和晚餐。我赶到时已经12:00 多了，二层的餐厅里已经聚集了30 多人，据说一批来吃早餐的已经离开了。在这里我又一次见到了芝加哥“北美崔姐”，终于见到了宾州扫街冠军启荣，纽约挺川大将秦伟平 ，宾州挺川大将Paul Li, 还有许多网上熟悉的朋友。大家一个劲儿地合影留念，互加好友，有说不完的话。这些人来自美国的四面八方，原本互不相识，但在过去的一年里因为挺川在网上结识，太难得了！

接下来我们一行要去观看音乐会的人就离开了。川普团队对挺川华人感激不尽，特意给了宾州等地的华人许多VIP套票，我也有幸得到一张音乐会VIP票，可以坐在离舞台很近的地方观看。众所周知这回好莱坞等演艺界明星抵抗川普就职，拒绝参加演出。可我要说，who cares!

今天参演的还是有大批明显，只不过他们很多都是爱美国的乡村歌手，还有军乐队，以及其他脍炙人口的流行歌手。整个音乐会充满爱国情节，台上台下一片互动，身处其中很难不感谢God Bless America！当川普携他美丽的妻子走上舞台时，整个会场沸腾了！此刻我由衷地感谢主让典雅和繁荣回归美国！两个小时的音乐会似乎很快就接近尾声了。川普最后出来讲话，发誓实现自己的竞选诺言！接下来就是隆隆的烟火红透半边天，在优美，雄壮的音乐声中，音乐会结束了！

天早已经黑了，温度也快速下降，但我的心里充满了热情和期待，因为明天就是共和党总统川普就职的日子了！似乎第一次，我有了一股浓浓的自豪感。我心中向主默默地祈福：愿神继续祝福这个伟大的国家和她的人民！我期待明天的到来！

（涛声依旧 写于1/19 号夜）