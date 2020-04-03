【圣路易时报】密苏里州4月3号(周五)新冠病毒确诊案例突破2,000例。总数达2,113例，比昨天增加了279例，死亡案例维持19人。

密苏里州州长Mike Parson今天宣布全州居家令，居家令自2020年4月6日(周一)凌晨12:01开始，直到2020年4月24日(周五)晚上11:59。

除非必要生活需要，请勿外出。必要生活需要事项包括购物、购药或是生活所需购买的物品(例如到加油站加油)之外，请勿外出。

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在命令有效期内，所有公立和特许学校必须关闭。禁止超过十人聚会。

截止到今天，密苏里州在600万密苏里州人口中共检测24,727例，其中8.5％，2,113例新冠病毒确诊。

在密苏里州8.5％确诊的居民中，约22％需要住院治疗，78％可在家里恢复。

密苏里州的114个郡中有76个郡至少有一个新冠病毒确诊案例。在确诊案例中，超过一半在圣路易地区。

截至今天，密苏里州有19例新冠病毒死亡案例。根据密州的最新数据，密苏里州的死亡率低于1％。

目前在密苏里州至少有27个疗养院有新冠病毒确诊案例，虽然州政府不能公布疗养院名字，但是至少在春田市地区五位死亡病例都在疗养院。圣查尔斯郡也有三位死亡病例是在疗养院。

圣路易市新冠病毒确诊案例: 297，待确诊案例: 22，监测案例: 115，死亡案例5人。

圣路易市新冠病毒死者中有三人是70岁以上的女性。死亡的第四例是五十多岁女性。根据隐私法，不发布有关死者的其他信息。

圣路易郡确诊案例: 781，死亡案例7人。

圣查尔斯郡确诊案例: 151，待确诊案例:4，监测案例: 534，死亡案例6人。

圣路易郡目前是密苏里州所有市、郡中确诊案例数最多的一个郡，总共781人。在圣路易郡，北郡和西边是最多案例的地区。

新冠病毒疫情蔓延 越来越多活动被取消

今年7月2日到4日，要在圣路易市拱门前面广场盛大举行的Fair Saint Louis国庆日庆祝活动宣布取消，今年是Fair Saint Louis庆祝独立日40周年，也是在城区的独立日游行第138周年，可惜全部被取消。

圣路易郡Dierbergs Markets大型超级市场宣布，限制每家只能有一人前往购物，不可以全家群聚前往。

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