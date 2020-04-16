密苏里州居家令延至5月3号(周日) 州长宣布新冠病毒阶段复苏计划

【圣路易时报讯】密苏里州州长Mike Parson在今天4月16日(周四)的新闻发布会上宣布，密苏里州全州居家令延长至5月3号。在此同时，州长也宣布了密苏里州新冠病毒阶段复苏计划。

州长说，我们可以看到，有资料显示目前是谨慎的乐观。密苏里州确诊病例减缓，疫情有所改善，虽然圣路易和堪萨斯是两个疫情重创的地区。州长说，密苏里州居家令执行日期到五月三日礼拜天，届时我们将准备解封重新开启密苏里州的经济，让所有密苏里州人都能回去工作。

州长特别向所有州民致谢，感致谢大家的遵守居家令，确实对疫情防疫有所帮助。

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从现在到5月4号，密苏里州各级单位仍将继续监控新冠病毒疫情变化情形，并和密苏里州医院、医疗机构、健康照顾机构、商业团体等和各级地方政府共同合作，展开阶段性经济复苏计划。

州长甚至为复苏计划命名为“Show Me Strong Recovery”计划，将尽快增加全州新冠病毒检测试剂，加强个人防护器材，开放公司企业供应链，并优先使用密苏里州企业，继续监测并增强医院及医疗系统能力，其中包括隔离设备和类似方舱医院医疗所，提供给不能在家自我隔离的对象，同时以数据分析增强对疫情暴发的可能性预测。

据了解以上复苏计划将根据实际新冠病毒数据资料评断，这些数据资料包括住院率、确诊病患人口密集度、各项实验室结果和医院病床数和呼吸器数目。

密苏里州居家令是在4月6日公布，原本截止日期为4月24日(周五)，现在延长至5月3号(周日)，居家令要求州民遵守居家命令，除非必要生活需要，请勿外出。必要生活需要事项包括购物、购药或是生活所需购买的物品(例如到加油站加油)并保持社交距离，除此之外请勿外出。