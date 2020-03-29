密苏里州州长公布新冠病毒抗疫30天日志 无畏无惧 面对病毒疫情

非常时期需要非常领袖 密苏里州州长公布新冠病毒抗疫30天日志 领导密苏里州无畏无惧 面对病毒疫情

【圣路易时报讯】今年66岁的密苏里州州长Mike Parson自2018年6月因前州长因丑闻案辞职由副州长接任州长后，展现领导力，领导密苏里州步步前进。在新冠病毒期间，Parson州长亲自担任抗疫总指挥官，每日和记者举行新闻发布会，并风尘仆仆在州内巡视不同市、郡，亲自面对各级地方政府领导，共商大计，新闻界有目共睹。

Parson州长28日(周六)向新闻界发布密苏里州新冠病毒抗疫30天日志，可从这30天的日志中看出州长一步一脚印和密州各级单位对抗新冠病毒疫情。

同时他也公布了密州很快修改医疗防护装备采购规定，快速为医院医疗人员、执法人员、警消人员取得防护必须用品。目前从密苏里州战略国家库存仓库中已经运出42,624面罩，5,000副手套，2,717盒N-95口罩、外科手术口罩和sp蓝色口罩，908件外科手术衣。

密苏里州紧急事务管理局(Missouri State Emergency Management Agency, SEMA)已订购了(Personal Protective Equipment, PPE)包括执法和消防机构人员的个人防护装备有6,606,550口罩，5,814,800手套，4,325,480个N-95口罩，900,112面罩，508,000个生物危害袋，441,560瓶洗手液，214,038个消毒湿巾容罐，105,300医用鞋套，74,396护目镜和5,000手术衣。

Parson州长说，我知道目前是一个紧急的时刻，但我保证我们密苏里州一定会无畏无惧，团结面对病毒挑战。

密苏里州新冠病毒抗疫第1个30天日志

3月2日–Parson州长参加了与彭斯（Pence）副总统和其他州州长的首次每周电话会议

3月2日–密苏里州卫生厅厅长Randall Williams医师向众议院委员会介绍了新冠病毒(COVID-19)

3月3日–密苏里州卫生厅厅长Randall Williams医师向密苏里州内阁成员和SEMA官员作了简报

3月6日–宣布获得990万美元的联邦紧急资金，以支持密苏里州的COVID-19应对工作

3月7日–密苏里州首例新冠病毒确诊，Parson州长在圣路易郡与郡长官Dr. Sam Page和医疗专业人员举行了新闻发布会

3月8日–密苏里州退伍军人委员会宣布限制其七个老兵老家的所有访客，供应商和志愿者进入，直到另行通知

3月11日–密苏里州卫生厅设立了24/7热线，以处理有关COVID-19的问题

3月12日–密苏里州惩教署宣布，在接下来的30天里，游客将被禁止进入州惩教所

3月13日–Parson州长签署了第20-02号行政命令，宣布密苏里州处于紧急状态，Parson州长举行新闻发布会宣布行政命令

3月15日–Parson州长发表了关于联邦疾病控制与预防中心(CDC)有关50人以上群众聚会准则的声明

3月16日–Parson州长在密苏里州举行了首次每日新闻发布会，以提供有关COVID-19的最新消息

3月17日–Parson州长宣布密苏里州的赌场将关闭至3月30日，以帮助防止COVID-19的扩散

3月18日–Parson州长签署了第20-03号行政命令，命令将原定于4月7日举行的所有市政选举推迟到6月2日进行

3月18日–Parson州长指示密苏里州紧急事务管理局和密苏里州经济发展卫通过美国小企业管理局（SBA）的经济伤害灾难贷款计划，为密苏里州的企业寻求帮助。

3月18日–布恩郡报告了首例密苏里COVID-19死亡

3月18日–Parson州长签署了第20-04号行政命令，援引紧急权力，授权执行机构放弃或暂停某些法规和法规，这些法规和法规会干扰密苏里州对COVID-19传播的反应

3月19日–密苏里州的所有555个公立学区和特许学校都宣布关闭

3月21日-SBA批准了密苏里州通过经济伤害灾难贷款计划提供援助的请求

3月21日–Parson州长指示密苏里州卫生厅厅长Randall Williams医师要求全州范围内的社会隔离

3月23日–Parson州长签署了20-05号行政命令，允许餐馆出售未经烹制的食物

3月25日–Parson州长要求密苏里州联邦重大灾难(针对COVID-19)声明

3月26日-特朗普总统批准了Parson州长提出的重大灾难声明请求，以支持密苏里州COVID-19抗疫战争

3月27日–Parson州长签署了20-06号行政命令，开始动员密苏里国民警卫队协助COVID-19抗疫战争，指示密苏里州卫生厅禁止投币娱乐设备或吃角子老虎机，州立公园在4月30日之前关闭了露营地和住宿地（仍可供日间使用）