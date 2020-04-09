密苏里州州长宣布全州各公立学校、特许学校本学年全部关闭

【圣路易时报讯】密苏里州州长Mike Parson在今天4月9日(周四)的新闻发布会上宣布，所有密苏里州公立学校、特许学校将关闭至本学年结束。这项关闭规定是密苏里州卫生厅和各学校校区总监的建议，以减缓新冠病毒的传播。

有关学校的各项福利，例如学生午餐，则将继续进行到学校的最后一天。学校也应该继续提供教学代替方案。

居家令期间，密苏里州高速公路车辆交通量降为平常的40%。密苏里州高速公路巡警队表队表示，因为车辆减少反而超速事件增加，增加的比例是平时的一倍，平均超速超过80英里。

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州长呼吁虽然新冠病毒期间交通量减少，但是驾驶人一定要遵守交通规则，维护行车道路安全。

州长再次强调居家令对新冠病毒防范的效果，希望大家继续遵守，同时遵守社交距离。

由于最近Schnucks超级市场连续发生员工新冠病毒感染事件，Schnucks超市营运长Dave Peacock今天出席州长新闻发布会，并向社会大众宣布Schnucks超市因应作为。

Dave Peacock表示，Schnucks超市现在已经规定员工一定要戴口罩，同时每一间超市都会计算顾客人数流量，以保持社交距离。每15分钟超市会以广播等方式提醒在超市内的顾客保持人与人之间距离六英尺的社交距离。

Schnucks超市强烈建议每一家只有一人出门采购，同时也要戴上口罩。

Schnucks超市同时也和汉各地新闻媒体密切联系，发布各项消息，确保民众安全。

Schnucks超市同时宣布捐出超过美金$600,000元予United Way’s COVID-19之下各组织。Schnucks超市说每年该超市捐赠的食物超过1300万美元给予圣路易社区。

州长最后强调密苏里州居家令截止日期为4月24日(周五)。