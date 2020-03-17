【圣路易时报3月17日讯】离圣路易258哩，车程大约4小时半，密苏里州Cass郡卫生单位周一(16日)傍晚宣布一名新冠状病毒确诊案例，目前病患在Cass郡Drexel市自我隔离中。

案1: 圣路易郡，3月7日(周六) 宣布 ， Ladue区，由意大利回来的女大学生。



案2: Greene郡，3月12日宣布，春田市，20多岁年轻人，奥地利回美，境外感染。



案3: 圣路易郡， 3月13日宣布，国内旅行感染，50余岁病患。



案4: Henry郡，3月13日(周六)上午宣布，位于密苏里州西部，离圣路易261里，车程近4小时的Henry郡，目前病患住院中，医院名字不对外公布。



案5: Greene郡，3月14日宣布，春田市，案2有关系。



案6: Greene郡，3月16日宣布，近春田市，国内旅行感染，目前不对外公布病患详情。



案7: 圣路易市，3月16日宣布，圣路易大学大学生，国外旅行感染。



案8: Cass郡，3月16日宣布，目前病患在Cass郡Drexel市自我隔离中。

对一般人而言，新冠病毒病症轻微到中等，症状为发高烧后咳嗽。至于有些病患，尤其是年纪大的病患和有其他疾病的病患，就会造成比较严重的病情，例如肺炎。大多数的人都会从病痛中康复。

密州州长Mike Parson17日已和密州赌博委员会议决并宣布，自今（17）天午夜起，所有密州赌场闭至3月30日。

圣路易商业银行即日起关闭分行大厅，只留汽车通道。

拱门即日起关闭，但旅客中心，博物馆，公园，纪念品店及老法院等维持开放。

密苏里州高速公路局周二表示，停止所有驾照路考，笔试仍可进行。

Mercy医院新冠病毒检测站周一共有52人检测，自周六起三天共检测了135人，五天后才知道检测结果。