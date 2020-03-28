密苏里州新冠病毒案例激增至838例 激升600% 是全美激升比率最高的一州

【圣路易时报讯】根据28日(周六)最新发布资料显示，密苏里州在过去的一周新冠病毒确诊案例急速上升600%达838例，死亡10例，是全美新冠病毒增加比率最多的一州。

其中圣路易市新冠病毒确诊案例102例，待确诊案例25例，监测案例172例。圣路易郡新冠病毒确诊案例331例。圣查尔斯郡37例。都呈明显上升趋势。

由于缺乏新冠病毒检测试剂，所以没有人知道密苏里州何时会达到高峰期，也就是说不知道什么时候居民才能回到正常的生活。圣路易市、郡及邻近地区都在居家令和社交隔离中至4月22日。

与邻州伊利诺州相比，同样是居家令限制，伊利诺州上周新冠病毒新增案例数为237%。

在密苏里州，如果有足够的新冠病毒检测试剂才能可能预测疫情的发展，否则就是空谈。

27号(周五)圣路易市市长Lyda Krewson说，她和本地区的三个主要医疗机构谈过，如果全区都遵守居家令和其他限制，4月中旬可能减缓新冠病毒疫情，但是没有人敢确定。

圣路易大学传染病专家Tim Wiemken教授表示，数据可以显示新冠病毒毒疫情减缓或在控制中，在全国性控制社交距离和其他限制下，疫情应该会有所改善。

他也同时注意到新冠病毒死亡率，它是最能反映疫情的严重性。根据较早的疫情分析，死亡率大概会在30天内上升然后下降。以美国和世界各地的曲线看来，Wiemken教授希望美国很快就会达到高峰，然后在几天内开始下降到一个可以控制的局面。

新冠病毒的区域人口感染率是另一个指标，在大圣路易地区目前是每1万人中有一人感染，在纽约市感染率则是圣路易地区的15倍。