【圣路易时报讯】密苏里州新冠病毒死亡人数一天之内增加了一倍，达到六位。全州各市、郡周二采取了新措施以减缓新冠病毒的传播。

Greene County卫生官员周一晚宣布，一名住在疗养院的80多岁妇女死亡。同一疗养院的其他三名居民已因新冠病毒确诊住院治疗。

周一早些时候，卫生官员宣布在圣路易市一名30多岁妇女死亡，在圣查尔斯郡一名70多岁的男子死亡。

截至周一，密苏里州卫生厅报告了183例确诊病例，高于前一天的106例。预计星期二下午将有更新的数字。

卫生部门表示，确诊数量的增加部分归因于越来越多可用的检测方法可供居民使用。随着多个医疗保健中心和医疗系统架设免费新冠病毒直通车快速检测站，密苏里州现在有28个测试站。

密苏里州公共安全厅发言人Mike O’Connell周二表示，密苏里州已从联邦免费获得了一些个人防护设备，但还将花费大约2000万美元的州资金购买医护人员和应急人员所需的用品。

O’Connell说，密苏里州本周下了1000万美元的订单，购买了近430万个N95防毒面具。除其他外，密州订购了335,000瓶洗手液，费用为70万美元； 95,000个外科口罩，价值190,000美元;他说，还有61,000副护目镜，售价为117,000美元。

密苏里州议会尚未批准用于新冠病毒工作的特定预算拨款，密州州政府大楼至少在接下来的两周内被关闭。但O’Connell说，密州已从灾难基金中动用了230万美元，并从多个部门的现有预算中提取了1800万美元。

在密苏里州确诊病例中，有五名来自圣路易郡Michael Weinhaus家族的成员。现年63岁的Jane Weinhaus在Creve Coeur市色列圣殿学前中心教书，她是四位染上新冠病毒的老师之一。家人告诉圣路易邮迅报，她在呼吸机上住院超过一个星期，但现在已经没用呼吸机了。

另外确诊住院的还有一名在St. Joseph密州监狱中的囚犯。密苏里州惩教署发言人Karen Pojmann说，其他囚犯正常，但会受到密切监测。

对于大多数人来说，新冠病毒只会引起轻度或中度症状，例如发烧和咳嗽。对于某些人，特别是老年人和存在健康问题的人，它可能引起更严重的疾病，包括肺炎。但大多数人康复。

许多地方采取了极端防御措施。在Hannibal，以马克·吐温（Mark Twain）闻名的地方，这座城市拆除或锁住了所有游乐场设备，拆除了公园野餐桌。

越来越多的地方要求居民留在家中。圣路易市、圣路易郡、圣查尔斯郡、杰斐逊郡、杰克逊郡、克莱郡、布恩郡和布坎南郡都宣布了限制居民在家行政命令。

在全密苏里州范围内，州长Mike Parson禁止聚会10人以上，但还没宣布全州居家令。

新冠病毒疫情期间，州密苏里州将不会终止食品券福利，并在联邦紧急新冠病毒状况结束之前免除工作要求。