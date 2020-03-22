密苏里州新冠病毒确诊案例周日上升至90例 圣路易郡22例 其中至少5例在Creve Coeur市

【圣路易时报讯】根据国家卫生部门的数据，密苏里州新冠病毒确诊案例周日上升至至90例。密苏里州有3人死亡，Boone郡、Jackson郡和圣路易郡各有1人死亡。

圣路易郡目前有22例，其中至少5例在Creve Coeur市。

据了解，至少有五起案例与以色列圣殿学前中心(Deutsch Early Childhood Center at Congregation Temple Israel)在Creve Coeur市的学前班有关。以色列圣殿在周六(21日)晚些时候的一份声明中说，现在共有四名老师对新冠病毒的测试呈阳性确诊。一位家长也检测出阳性确诊。这个学前中心有大约180到200名孩子注册。

以色列圣殿说，这五个人要么都在家中康复，要么已不再有症状。

以色列圣殿指出，学前中心父母亲们于3月8日参加了以色列圣殿的Purim嘉年华会。该活动旨在庆祝犹太人从远古波斯的大屠杀中解救出来。

以色列圣殿决定本学年剩余时间关闭学前中心。学前中心原预定于5月15日学期结束。

对于大多数人来说，新冠病毒只会引起轻度或中度症状，例如发烧和咳嗽。对于某些人，特别是老年人和健康已存在问题的人，它可能引起更严重的疾病，包括肺炎。

圣路易市、郡当局21日(周六)宣布了强制性的限制居民在家行政命令，自星期一开始生效。堪萨斯市的官员也于周六晚些时候发出了类似命令。堪萨斯市及周边地区的限制居家令定于周二开始。

伊利诺伊州，纽约州和加利福尼亚州正在实施全州范围内的居家令，要求居民除非有重大原因外出，否则必须留在家中。

密苏里州州长Mike Parson 宣布了“居家规则”​​。详细说明其他协助居民留在家中的措施，包括将驾驶执照和车辆登记有效期延长两个月，放宽对托儿服务的许可和其他规定，增加对某些家庭的食品券分配，并将州所得税申报要求延期到7月15日，以配合延期到7月15日的联邦所得税申报期限。