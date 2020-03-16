【圣路易时报讯】 密苏里州卫生厅3月16日早上宣布，密州第六例确诊案例在昨晚确定。等到州卫生部门作好通知及防范追踪后，州卫生厅将公布案例所在地。

密州目前164人检测阴性，6人确诊。

案1: 圣路易郡，3月7日(周六) 宣布 ， Ladue区，由意大利回来的女大学生。

案2: Greene郡，3月12日宣布，春田市，20多岁年轻人，奥地利回美,境外感染。

案3: 圣路易郡， 3月13日宣布，国内旅行感染，50余岁病患。

案4: Henry郡，3月13日(周六)上午宣布，位于密苏里州西部，离圣路易261里，车程近4小时的Henry郡，目前病患住院中，医院名字不对外公布。

案5: Greene郡，3月14日宣布，春田市，案2有关系。

案6: Greene郡，3月16日宣布，近春田市，目前不对外公布病患详情。

密州目前164人检测阴性，6人确诊。

圣路易动物园将从今天3月16日(周一)起暂时关闭，将有可能关到3月底或4月初。

密苏里州州长Mike Parson3月16日中午11:45在St. Joseph举行记者会，说明密州目前紧急状况。

密州州长Mike Parson说，密州现有本州七百万经费、联邦一千三百万经费，作为防疫工作紧急之用。

密苏里州卫生厅厅长Randall Williams医师保证两周后，在4月1日前，任何州民如果有发烧、喉咙痛、咳嗽都可以接受检测。届时无论是医院、诊所、商业检测机构都将有足够的检测工具，包括各大学都会有，请州民放心。

但Parson州长也指出，未来两周密苏里州确诊人数可能会激增。

联邦疾病预防和控制中心(CDC)现在规定，只要州卫生部门检查并确诊，无需向CDC报告确认，即可发布确诊案例。

至于全美紧急状况，Parson州长说​他与总统和副总统都开过会，美国不会有食物危机，请大家放心。

社区关心学校关闭与否，Parson州长说，密州有520个学区，幅员广大，学校关停课​闭与否，取决于各地区学校的管理阶层决定，他尊重任何有助于防范新冠病毒疫情的决定。

家长也要留意孩子，如果不适，不要上学，至于说停课以后孩子们要去那里，在家或日托中心? 也是要克服的问题。