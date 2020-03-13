密苏里州春田市20多岁年轻人 新冠病毒确诊第2例 奥地利回美 境外感染

【圣路易时报讯】密苏里州州长今天(3月12日)下午六时在密苏里州春田市召开记者会，宣布春天市确诊案例是一位20多岁年轻人，由奥地利旅行回来，今天下午三时确诊阳性，这是密州新冠病毒确诊第2例，第1例是圣路易郡由意大利游学回来的20岁年轻女学生。

今晚记者会由密苏里州州长Mike Parson，春田市市长Ken McClure，春田区Springfield-Greene郡郡卫生局局长Clay Goddard及医疗专业人员共同主持。

Parson州长强调这是境外感染第2例确诊案例，目前密苏里州并无社区感染或人传人病例。

密州至目前为止共有73位检测案例，有两位阳性确诊案例。州长表示密苏里州尚未需要宣布紧急状况，但已收到联邦专案补助经费一千三百万，州长说密州要好好运用这笔专款，作为防疫紧急之用。

Springfield-Greene郡郡卫生局局长Clay Goddard详细说明这位病患自奥地利回来后感到不适，结果到私人诊所求诊而不是医院，这间诊所十分警觉，做了完全消毒并报告密州卫生厅，密州卫生厅确诊，目前人在隔离，所有与他接触的人也都在监测中。

Parson州长再次强调该名病患已接到正式口头隔离通知，并将严格遵守规定。

Parson州长也表示州内所有监狱已取消探监允许。

至于春田地区各学校，春田市市长Ken McClure表示已和学校取得联系，处理春假后学生返校之准备。

密苏里州卫生厅厅长Randall Williams医师也在会中补强说明。