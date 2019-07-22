密苏里州最高法官 – 密苏里州首席大法官 Judge George Draper

【圣路易时报讯】2019年7月1日，法官George W. Draper III成为密苏里州最高法院首席大法官，成为密州法庭最高职位法官。

Draper法官是密州有史以来第二位非洲裔美人首席大法官。第一位是2003年到2005年首席大法官Ronnie White。就职记录上来讲，George Draper首席大法官是2004年到2005年东区密苏里州上诉法院第一位非洲裔美人首任法官。

Draper法官在圣路易斯出生，曾就读Hamilton小学，然后家里迁到马里兰州，在那里完成公立学校教育。1977年在亚特兰大Morehouse学院获学士学位，步其父亲及太太Judy Draper法官脚步，1981年取得华盛顿特区Howard大学法学学位。

他曾任哥伦比亚特区高等法院书记，1984年回到圣路易斯，担任圣路易斯巡回律师办公室检察官，1993年晋升成为第一助理。

1994年7月，时任州长Mel Canahan任命他为第21区司法巡回法院(圣路易郡)副巡回法官，四年后，Canahan州长任命Draper法官为第21区司法巡回法院法官。

2011年10月，时任州长Jay Nixon任命Draper法官成为密州最高法院法官，2012年11月续任成功，期间他还担任多项委员会主席和联系人。

Draper首席大法官和妻子前圣路易郡法官Judy Draper住在圣路易斯郡，有一位法学博士女儿Chelsea，是圣路易斯郡检察官办公室副主任。 Draper首席大法官是圣路易斯北郊Covenant社区教会会员。

自1996年以来，Draper首席大法官还在圣路易斯大学法学系担任客座教授，教授法庭辩护。

Draper首席大法官任期将至2021年6月30日，他是接替原首席大法官、目前仍在最高法院的Zel M. Fischer大法官。