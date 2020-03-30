【圣路易时报讯】密苏里州州长Mike Parson30日(周一)下午宣布，密苏里州新冠病毒确诊案达1,031例，死亡13人，全州检测人数约15,645人。

圣路易市3月30日新冠病毒确诊案例: 150，待确诊案例: 27，监测案例: 245。圣路易郡确诊案例: 366。

Parson州长说，这好像看不见尽头，但是他说我们会度过这场难关的。

州长将会延长居家令实施的日期，可能还需要一段30天到60天长的时间。为免不安和不便，州长尚未考虑全州居家隔离(shelter-in-place)和关闭州际高速公路行政命令。

州长说他不愿意将居家令提升到居家隔离，如果实施居家隔离将会造成居民更大的不安和不方便。

所以州长呼吁所有居民遵守居家令，尤其是天气逐渐转热，很多民众利用机会到州立公园活动，反而造成公园人群聚集，这不是居家令应该有的现象。所以他会考虑关闭州立公园和其他室外场所。

目前圣路易市已经宣布，所有公园、游乐场、篮球场、操场全部关闭。

圣路易市警察局第3例确诊 市长考虑召回退休警察

至目前为止，圣路易市警察局有三位警官确诊新冠病毒，市长Lyda Krewson说，目前正在考虑要不要召回退休警察和其他警务人员重返任务。

市长说，在还没新关病毒发生之前，市警察局就已经需要更多的警察。目前不少警察自我隔离限制，警察更显不足。但是她也说，这并不只是一个命令而已，召回退休警察需要所有市政府各部门协调配合处理如何安排警力。

至于圣路易郡警察局早已经召回若干退休员警加入工作，就在上周三，首批8位退休员警已经开始在警局服务。