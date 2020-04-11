【圣路易时报讯】密苏里州卫生厅今天(4月11日，周六)公布，密州新冠病毒确诊人数4,024人，死亡人数109人。这个数字显示密州从周五到周六增加了225例，13个人死亡。

圣路易市确诊案例: 645，待确诊案例: 10，监测案例: 204，死亡案例: 17人。

圣路易郡确诊人数达到1,524人 (亚裔: 15人, 1.5%)，死亡案例: 42人。

[/vc_column][/vc_row] [vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

圣查尔斯郡确诊案例: 350，死亡案例: 11人。

密苏里州并没有公布多少人新冠病毒痊愈后出院，但是自本周开始，圣路易地区已经陆续有新冠病毒确诊病例康复从医院出院。

据圣路易大都会区疫情专案组表示，本周共有49名患者康复出院。

有一位年轻的患者本周五从圣路易儿童医院出院。他是在3月25日确诊后住院，这位病患还患有其他的综合症，但是在医院悉心照顾治疗后痊愈出院，给予医疗人员极大的信心和鼓励。

疫情专案组Dr. Alex Garza医师表示，圣路易地区州新冠病毒病患住院率持续在增加，所以他仍然提醒民众，圣路易新冠病毒高峰将在两到三个礼拜以后到达。

密苏里州是在4月3号宣布全州居家令，自4月6日生效一直到4月24日。密苏里州是全美最后几个宣布居家令的州。4月9号密州州长宣布所有公立及特许学校本学年全部关闭。

密州州议会本周稍早过关，周五4月10日，州长签署了一项高达60亿美元的新冠病毒紧急救济金，以为密苏里州新冠病毒抗疫所需资金。

由于联邦紧急援助金将陆续拨下，密州州长先签署60亿美元紧急救济金应急，据了解联邦补助金最快会在4月24日拨下。

这项基金将会用到各级学校，各级政府，大学及所有紧急应变中心和各医疗机构。包括受到新冠病毒疫情严重创伤的疗养院及儿童福利机构，还有照顾无家可归游民等机构。

此外这项紧急救济金也将用于购买医疗医护人员所需的防护器具材料设备，支援前线抗疫人员。其中并将编列1亿元用于医生，护士，医疗人员需隔离而支出的旅馆等隔离费用。

还有4,700万紧急救济金将用于的一线监狱工作人员及退伍军人退休之家的一线工作人员。

在减轻监狱防范新冠病毒疫情上，密苏里州Jackson郡惩教中心宣布，自3月18日起到现在，已有150名轻罪囚犯获得释放，目前Jackson郡还有690名囚犯在监。