【圣路易时报讯】圣路易斯地区、世界级领先的密苏里植物园10月21日宣布将筹建崭新划时代访客中心(Jack C. Taylor Visitor Center)，全新宏伟大气的正门入口象征着植物园世界知名的植物研究成果和生态环境保护的使命，同时也为圣路易斯地区带来一个新的地标和宝藏。

这座崭新大气大门入口和访客中心预算九千二百万元，全部来源自私人募款，将于明(2020)年一月动工，预计2022年春天竣工。工程期间密苏里植物园照常开放，不受工程影响。

密苏里植物园园长Peter Wyse Jackson博士表示，植物园作为植物科学的全球领导单位和重要的文化机构，植物园需要提升可见度和形象，并且能够反应出园内的各项研究和生态保育成果，进而达成融合人类与植物大自然的使命。植物园也将成为圣路易斯一个研究和创新的重要枢纽。

据公告建筑蓝图显示，植物园大门有着大气且宏伟的二阶段梯阶而上，前排景观配与不同时节与季节的植物，彰显植物和大自然的融合。

进门后即是宽敞明朗的访客中心，内有展示大厅、资讯台、会议室、大型活动区、餐饮区、休憩咖啡区，更重要的是游客可以从访客中心直接进入植物园内，不需要再上楼梯，如此一气呵成，让游客身历其境，直接体会到密苏里植物园的世界知名形象。百闻不如一见，密苏里植物园这项大手笔的工程将为圣路易斯整体文化艺术和科学形象带来巨大正面、积极的影响。

密苏里植物园创立于1859年，是全美最古老的植物园，也是国家历史古迹地标，占地79公顷，内还有一座14公顷的日本园和一座象徵中美友谊，南京‧圣路易斯友好城市情谊的中国花园友宁园。

目前的访客中心建于1982年，当时的目标是每年游客25万人，时至今日，植物园访客每年高达一百万人，为原先估计人数的四倍之多，重建访客中心，刻不容缓。

植物园启动改建构想后，展开募款，成绩惊人，在不动用任何圣路易斯市、郡税收款下，由多位慷慨捐款人和会员的支持下募得九千二百万元基金。筹建工程即将开始，人们将亲自体会到这项让人眼睛一亮的工程之美和惊喜之旅。