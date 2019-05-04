密西西比河流域遇洪灾 爱荷华城市水位创157年新高 密苏里州West Alton紧急撤离

由于连日暴雨、积雪融化，密歇根州以南的广大地区遭遇洪灾，房屋被破坏，密西西河畔——爱荷华州达文波特地区的水位已超过1993年历史性洪灾，使其成为157年以来的最高水平。

据美联社报道，该市的市中心周五仍然泡在汪洋中，因为临时堤坝被水冲垮。

Weather.com高级气象学家厄德曼（Jon Erdman）指出，与达文波特隔河相望的伊利诺伊Rock Island，自3月15日起进入洪水阶段，因为上游支流的积雪融化，流入了密西西比河造成水位高涨。“4月下旬以来，爱荷华州和伊利诺伊州的额外降雨和四月风暴导致的积雪融化推高了河水水位。”厄德曼说。

美联社称，密歇根州州长韦特默（Gretchen Whitmer）周四宣布Wayne郡进行紧急状态。Wayne郡行政人员埃文斯（Warren Evans）表示，该郡约有3000所房屋，包括底特律的一些房屋，已被洪水破坏，这也迫使当局关闭了南菲尔德高速公路的一段。



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在整个中西部和南部的其他地区，洪水使道路无法通行，迫使密西西比河两座大桥关闭。在密西西比河沿岸，社区继续磊沙袋，企图阻止洪水侵袭。密苏里州West Alton大约有500名居民，当局发出自愿撤离令。West Alton经济事务管理总监马晨斯（Gary Machens）称：“我们以前经历过这一切，这是在洪灾泛滥地区生活的一部分。”

至少有五人死于本周的洪水和恶劣天气。周四，一名2岁男孩在印第安纳州Wabash郡遇难， 他的母亲驱车进入“高水位”标识地区时车辆被水淹没。本周早些时候，一名男子在密苏里州洪水泛滥地区遇难，其他三人在俄克拉荷马州遇难。

2019-05-03 12:33 来源：侨报网