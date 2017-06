从上海辗转亚特兰大,来到美国最中间的城市 – 圣路易斯 St. Louis。

这次转机时间充沛且又是白天,可以好好看看这个机场。ATL作为DELTA的母港,满眼都是残破的麦道80/90,冒着黑烟在起飞。

【视频:繁忙的亚特兰大机场】

圣路易斯在亚特兰大西北,飞行距离约800公里,一个多小时的飞行转眼就到了。

圣路易斯的位置非常重要,它号称美国的地理中心点,位于密西西比河岸,是当年美东进入美西的水陆门户,因此发展成一个很重要的工业城市(曾经的)。

圣路易斯的机场距离市中心大概20公里,打车30分钟就到,我的同事很热心的开车来机场接我,顺便给做了一个轻度的城市之旅。之前听过很多关于圣路易斯的传言,例如说这个城市破败、不安全等,然而自己来了一趟之后,印象却完全不同!

美国最大的城市森林公园

第一个地方是位于市中心西侧的森林公园,面积很大而且颇有历史,森林公园建立于1876年并曾经在1904年同年举办了世博会。这次世博会是颇有来历的,1803年前后,美国从法国拿破仑手中以1500万美元的价格购买了路易斯安娜,一块面积达210多万平方公里的广袤土地,使得当时美国领土在一夜之间几乎翻了一倍。这就是历史上有名的“路易斯安娜购地”(The Louisiana Purchase),对于美国来说,这的确是值得纪念的伟大事件。1904年,美国同样投资1500万美元在圣路易斯市举行世博会,隆重纪念从法国购买路易斯安娜100周年。让我们一起听听当时的世博会会歌:Meet Me in St. Louis, Louis Meet Me in St. LouisThe Hit Crew – Ultimate Women of Pop, Vol. 28

森林公园同时也是圣路易斯博物馆,圣路易斯动物园和密苏里历史博物馆所在地,所有场所一律免费,可惜这次没有时间去参观了,只能看看外观。

1904年8月18日,正在美国开展革命宣传的孙中山先生抵达圣路易斯,直至9月1日离开。世博会期间,孙中山曾经前往游览参观。

The Muny是美国最大且历史最悠久的非盈利户外音乐和剧院组织,经常会提供免费的演艺活动,这些活动均向国际学生开放,是丰富业余生活的好去处。

Cathedral Basilica!

圣路易斯作为法国殖民地,拥有厚重的天主教历史,因此我要带大家去看看圣路易斯最大的天主教堂Cathedral Basilica!

Cathedral Basilica 教堂建于1914年,这里拥有一项吉尼斯世界纪录,教堂内部的装饰和壁画由4千1百50万块马赛克贴成,有超过7千种颜色并覆盖了7千7百平米的面积!

圣路易斯大学小游

看完教堂直接就去学校了,圣路易斯大学在CBD以西4.5英里,骑自行车仅需20分钟所以十分便利,感觉共享单车这么好的东西应该介绍去圣路易斯!会大大方便学生的生活啊!

圣路易斯大学有自己的校园范围,而不是那种散落在城市各处的格局。我比较喜欢这样,因为校园感是大学生活非常重要的一部分,而且把大学和其它市区分开也是有助于安全和管理。

一到校园附近,最显眼的就是那些完全一模一样的大铁门,每个门上都有显眼的IHS(耶稣会)标志和1818的年份,这是圣路易斯大学的建校年份,明年就是200周年校庆!

第一个去的地方叫做全球公民中心 Center for Global Citizenship,听名字就知道是用来展现学校国际化的一个名称,据说新生入学仪式就是在这里举行的。

另外学校里很多的指引牌都是多语言的,这在一定程度上给学生带来了便利。

下午天有点阴,但掩不住校园的绿色和美丽,校园建筑多少有点哥特式的风格,这也许和圣路易斯的欧洲渊源有关系。

大学里最高的建筑叫做 Griesedieck Complex,一共17层,真的好高!之所以叫做Complex是因为里面除了宿舍,还有小型智能化教室、高档休息厅、餐厅和祈祷室,这是一个男女混住的宿舍楼,不过别高兴得太早,男女混住是针对大楼而言,但是男女生必须住在不同的楼层,我觉得还是比国内的男女分楼要好多啦 : ) 据说这栋宿舍楼最诱人的是楼上的风景,可以直接看到大拱门!可惜我没有机会上去。

Griesedieck Complex 旁边就是Pius XII 纪念图书馆。Pius XII 中文翻译成庇护十二世,他是天主教第260任教宗,此图书馆既以他命名。

大学运动中心

运动中心 “Simon Recreation Center”,就在宿舍旁边,走过去2分钟。

运动中心设施齐全,对学生是免费开放,对教职员工反而要收取每年350刀的会费,看看这明亮的室内篮球场!

400米空中跑道。

50米X25米标准游泳场,深度不够不能跳水!

除了室内部分,还有室外场地!这里比室内更受学生欢迎!两个小型的泳池外加一个沙滩排球场,是夏天看比基尼MM的好地方哦 : )

作为天主教大学,学校里也是有教堂的。就在校园的转角,有一座“圣”方济各·沙勿略 St. Francis Xavier 教堂。该教堂被评为全美大学教堂中排名第二美丽的教堂,目前排队准备在这里结婚的情侣已经排到了48个月之后!

参观完主校区,下午的活动是开飞机!!!

帕克工程学院飞行体验!

自从上次2011年5月20日在阿德莱德开过一次飞机以后就再也没有摸过真飞机了,这次有幸能在圣路易斯大学的帕克工程学院再次参与飞行,真的是兴奋不已!

让我先回忆一下当年,南澳大学的塞斯纳172

圣路易斯的飞行专业是相当可圈可点的!全美第一家航校!从1929年(第一次世界大战之后)开始培养飞行员,而且是第一家拿到FAA认证的学校!这个有啥好处呢?很简单,要拿到商飞执照当飞行员,你得有1500小时的累计飞行时间,别以为1500小时听起来不多,实际上要3-4年才能累计完。由于圣路易斯在飞行教育方面的优良历史和卓越成就,美国FAA特许我校学生最多减免500小时!这将为学员取证节约最多2年的时间!

飞行学院内有很多模拟机,给初学者使用,这个过程我可以pass了 : ) 左下方的管线是液压管,用来给飞行员模拟各种飞行姿态下的过载(G-Force)

今天要飞的是西锐SR20,比上次在澳洲飞的塞斯纳172高级多了,不过依然是单发。

感觉这个飞机长得Q萌Q萌的

SR20属于全玻璃座舱(指的是所有数据用液晶显示器显示),这和现在的大型喷气客机一样,目的是提高驾驶安全性以及让学生可以很快适应民航客机的操作界面。小小的SR20有全套的Transponder(应答机)和飞行电脑,而且还自带降落伞哦!

机长Mario是我校飞行专业的毕业生,现在正在做教练来攒自己的小时数,他说他的志向是拿到商飞执照后去开私人飞机。在讲完一些基本的Check List之后,Mario教了我如何在紧急情况下操作降落伞,很复杂的一套程序,先要关闭发动机,然后要关闭油泵,之后要按一个按钮level飞机,最后才能拉伞。这么复杂,不如我自己开回去好了 : ) 讲解了一番之后,我们滑向12R跑道,准备起飞。

这次飞行一共只有25分钟左右,有幸找到了当天的航线图,就是围着学校上空转了几个圈。

1500英尺(457米)从空中俯瞰校园,感觉真的不错!

以下是10分钟的飞行视频,供爱好者观看。

就在着陆前的半秒钟,飞行电脑提示了一声STALL(失速!),不知道算不算正常。

顺便介绍一下我们的训练机场,我校的飞行基地在圣路易斯城市机场(代码CPS),距离学校8英里的密西西比河对岸,实际在伊利诺伊州境内。这并非民航使用的Lambert大机场,而是主要供飞行训练和私人飞机起降,尽管是个小机场但是有3条跑道,而且空域非常友好,可以给学员学习仪表(IFR)或目视(VFR)飞行,进行有空管(Towered)和无空管(Nno-Towered)起降。

另外,圣路易斯大学有专门的教授在学生大四期间帮助学生将FAA标准的美国飞行执照转换为其它国家的飞行执照,以便学生可以回到本国或其它国家就业(不同国家的转换难度不一样,要看具体情况)

飞行员的职业前景

为了提高安全系数,FAA规定美国民航飞行员65岁必须退休,此规定一出,立刻造成美国前10大航空公司在2026年前要损失一半的飞行员境况,也就是目前的6万零2百22名飞行员中,有3万人将被强制退休!这个坑,怎么填?航空公司只好推高工资吸引人才了,据说现在民航飞行员的年薪已经到50万美元以上了!(数据来源彭博社 Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-29/shrinking-pool-of-future-pilots-keeps-major-airlines-on-edge )

吃在圣路易斯

忙了一天,总要放松一下。别以为美国的城市都是那么无聊(尽管多数是的),起码圣路易斯不是。圣路易斯大学座落于中城,这里是艺术的街区。The Fabulous Fox Theater (全美只有5个),Powell Symphony Hall, Peabody Opera House云集于此,百老汇、交响乐、西方经典歌舞剧都会在这里演出,就我在的这两天,《歌声魅影》、《雾都孤儿》都在上映中。

如果对这种高逼格的东西不感冒,那么去逛逛餐馆酒吧街也是不错的。市中心有一块地方叫做 Central West End,坐落在 Maryland Avenue(马里兰大道)和 Euclid Avenue (欧几里得大道)交汇处。这是圣路易斯晚上最热闹的地方没有之一!全城最好的精品店、咖啡厅、画廊、酒吧和餐馆都集中在这一区域, Central West End 被美国城市规划协会评为全美10佳街区!

圣路易斯是美国国际象棋之都,这条街上有一枚世界上最大的单个棋子,创了吉尼斯世界纪录。棋子后面是个国际象棋博物馆,该馆对面是国际象棋俱乐部(Chess Club and Scholastic Center of St. Louis)。值得一提的是,圣路易斯大学和国际象棋俱乐部共同创办了国际象棋奖学金,用于资助在国际象棋方面有天赋的学生。成立仅两年之久的圣路易斯大学国际象棋队目前已经成为全美最好的队伍之一。喜欢国际象棋的同学不要错过哦。

圣路易斯国际象棋俱乐部

逛了一会儿,我们找了一家名叫 Gamlin Whiskey House 的餐厅坐下,这家餐厅提供地道的圣路易斯当地特色美食,以及来自世界各地的威士忌。

先点了一套Bread Board + Cheese Platers 填填肚子,这家店的芝士拼盘很有特色,有一个辣椒芝士吃得停不下口。

当地著名的美食之一,叫做Toasted Ravioli(烤意大利方饺),烤过的方饺上撒了薄薄的一层帕尔马干酪,配一份香浓意式番茄酱。据说这是早期移民圣路易斯的意大利人无意中发明的,因为方饺里包了肉,外观又像枕头,所以当地人昵称“肉枕头 Meat Pillows”,尝了一下,除了稍微有点儿油腻外,味道还是可以的!

14盎司的牛排配芝士土豆,在美国想不胖都很难啊!

干烧扇贝配薏仁蘑菇汤,圣路易斯不靠海,扇贝并不新鲜,建议喜欢海鲜的同学就不要在圣路易斯点海鲜食品了。

圣路易斯夜色

饭饱之后必须酒足啊,同事带我来到希尔顿酒店楼顶的360°酒吧,因为这里的View真的是三百六十度的!当晚能见度极佳,大拱门和市区景色尽收眼底。

圣路易斯拱门高192米,是世界上最高的拱门建筑,也是西半球最大的纪念碑建筑,它象征着进入美国西部的门户,代表圣路易斯是美国西部大开发的第一站。

两天的圣路易斯之旅就这么简单结束了,时间太仓促,没有机会细致地体会,望读者见谅 : ) 最后借用Flickr上的一张图展示一下圣路易斯全景。

