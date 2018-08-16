小培训 大收获 – 2018华文教育名师巡讲：圣路易斯站

立秋刚过，暑期未尽，圣路易斯华文教育就已然掀起小高潮。11月12日，全美中文学校协会在该地区的联络中心和圣路易现代中文学校喜迎华文教育名师巡讲团的光临，为当地中文老师进行全天的培训。三位名师是来自广西师范大学的欧阳丹教授、杨丽萍教授、胡大雷教授。

此次活动的中南线路由中国海外交流协会下达广西省外侨办并委托广西师范大学主办，全美中文学校协会协办，圣路易斯地区联络中心联合圣路易斯现代中文学校承办。当专家们来临时，一切准备工作已经到位就绪，整个大厅焕然一新，富有中国元素的墙贴字画，灯笼和桌椅摆放得整整齐齐，让人耳目一新，甚是亮堂。

名师巡讲团头天在第一站的丹佛做完整天的讲座，马上克服舟车劳顿于第二天凌晨飞抵圣路易斯。上午九点前又精神抖擞来到圣路易斯现代中文学校，完全看不出时差的“摧残”。

是日参加培训人员近60人，当地几所学校的华文教师基本上倾巢而出，老中青三代面孔尤其和谐。虽然是宝贵的周末家庭活动时间，大家还是克服小我的困难，共襄华文教育盛举。

巡讲会由承办方新上任的中文学校校长陶东华女士主持，在全美中文学校协会圣路易斯联络中心主任许尤峰女士的欢迎致辞中开场。主办方广西外侨办处长史荣平先生和承办方总校长黄颖文先生做了简洁温馨的讲话后，专家名师马上开讲。

第一讲由欧阳丹教授主讲，妥妥的八零后美女教授。她的讲座专注于“儿童的学习心理，学习特点与兴趣陪养”, 特别适用于各中文学校低年级学童众多的现状。欧阳丹教授理论与实践交融，理论介绍深入浅出。案例分析生动精彩。还拿自己和女儿的互动做“反面教材”，勇于自黑，台下欢声笑语不断。

随后胡大雷教授给大家讲“古代思想流派及其语言口号”。胡教授开宗明义：中文学校教学的宗旨是文化传承，语言文字是文化的载体。让孩子们透过语言文字而深入领会其中的文化内涵，是文化传承的深层意义所在。这就要求传道授业的老师自己要先装满一桶水，才有能力给学生一碗水。大家感觉此刻自己就像胡教授的博士生，努力汲取导师讲授的学术营养，避免今后在华文教育方面误人子弟。

胡教授高大上的经典文化洗礼后是杨丽萍教授的 “小学低年级汉字教学方法探微和作文起步教学”。杨教授名家风范，在教学方法层面把“字里乾坤大”讲得通透圆融。她介绍的各种识字法真是干货满满，实际操作性非常强。听众不断要求回放并讲解识字法尤其游戏识字法内容。各种貌似雕虫小技的识字法是真正的“寓教于乐”，呼应前面欧阳丹教授所讲的儿童学习心理与兴趣培养。

三位教授的课件都做得特别专业并精彩，一看就是花了很多的精力和心思、不计时间成本的那种。听课的中文老师全程不断拍课件照，并纷纷要求留下课件作为自己中文教学可资参考的“葵花宝典”，名师们亦慷慨倾囊相赠。圣路易斯现代中文学校为表谢意，向巡讲团成员回赠有学校徽标的休闲布袋和有本地特色徽标的棒球帽。宾主双方努力践行古人留下的礼仪文化。

培训结束后，老师们纷纷表示虽然只是六个小时的培训，但收获极大，不少理论和方法可立马应用到下周就开始的中文学校教学中去。大家意犹未尽，同时真诚感谢此次名师巡讲的主办方、协办方和承办方。

圣路易斯现代中文学校今年已是第三次承办名师巡讲活动，与全美中文学校协会属下的圣路易斯地区联络中心一起把各项接待、组织工作做好，团队合作超级棒。巡讲团专家领导在会后饶有兴趣地参观了圣路易现代中文学校建校20余年创下的校舍和教学成果展示，一线了解到海外华文教育道路上的艰辛不易，以及持之以恒地发展华文教育对海外华人华侨的深远意义和重要责任。

祝巡讲团余下的行程圆满、美好！

(本文由圣路易现代中文学校摄影供稿）