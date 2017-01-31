伴随着新春佳节的到来，大家应该都感觉到圣路易斯市的中国年味越来越浓！这应该归功于我们这里有相当数量的中国人的社团、组织，特别是仅中文学校就有三家。值得一提的是最大规模的圣路易斯市现代中文学校，凭借着日益壮大的师资力量，年年再创新高的生源数量，早已在当地乃至北美彻底打响了知名度和美誉度， 尤其在宣传中国传统文化方面可以说佳绩辈出。除了和Botanical Garden和Magic House等重大机构的长久友好合作众所周知以外，猴年岁末，学校接到了一份来自一家颇具规模的美国养老院“Our Lady of Life Apartments”的诚挚邀请，希望我们学校能带去中国的节目和老人们共庆中国新年。这份邀请既体现了中国文化被美国人的认可和喜爱，更印证了中文学校在当地的文化宣传方面难以估摸的影响力。学校迅速成立了以季清洲、朱晓东和岳平为主的领导小组，精心组织、策划了一台节奏紧凑、内容丰富、有歌有舞有戏剧的特别节目。闫明老师带来了她音乐班的小星星们，付薇薇和吴雅敏老师精心准备了特色舞蹈，热心家长们大力协助；经过短短两周的密集准备，圣路易斯现代中文学校赴 “Our Lady of Life Apartments” 养老院专场慰问慈善演出于1月29日中国农历大年初二的夜晚闪亮登场！

三个小主持人Emily Tinnin、封泽宇、岳陆溪首先在节目的开场简洁、生动的介绍了中国的新年文化，当天真可爱的Emily介绍中国的红包，并从兜里掏出一个时，台下的爷爷奶奶们发出了会心的笑声。开场的新十二生肖歌，三个5、6岁的小家伙Marenda、 Lucas和 Steve各自敲着锣、打着鼓，叮咚隆咚锵的彻底炒热了场子。头戴锦鸡翎的小姑娘Erica和Nicole演唱的《北京胡同》不仅京腔京韵十足，而且小碎步踩的有模有样。 男女二重唱《天上的布达拉》，Julie和Darwin音色动听、配合默契。《天路》演唱者Sophia从不怯场，高音飙的几乎完美。《渔乡的孩子》是陆溪的拿手歌曲，她的演唱已有相当的专业水准，那嘹亮的歌声响彻大厅。为这些民族歌曲，闫明老师精心准备了风格各异的、传统的、绚丽的特色服装，配上优美的背景音乐，使歌曲跨过了语言的代沟，传递了我们丰富多彩的中国文化和地域特色。《一剪梅》是三个风度翩翩的少年，既有Christopher高亢、有力、深情的高音，又有Max的黑管和Larry小提琴的穿插演奏，让歌曲的表达更加丰富而有层次。 Kelly和Emily演唱的小白船的童音嘹亮婉转，赢得了爷爷奶奶们的热烈的掌声。付薇薇老师指导的少儿舞蹈《动感早晨》里，年龄不一的小朋友们在小小舞台上活力四射，动作有板有眼，令人目不暇接。而吴雅敏老师指导的舞蹈《历史》，竟然是一曲动感的爵士舞，中间还穿插了背后徒手大空翻，不仅惊艳全场，而且让美国的爷爷奶奶们充分领略到，我们的小演员们也能完美演绎各国曲风。 特别节目是将近80高龄的老人Judy，她以多年深厚的京剧功底，为自己的美国同龄观众们带来了一曲堪称专业水准的《贵妃醉酒》，既完美演绎了中国的经典京剧曲目，又展示了我们中国老人的活力和风采。一个多小时的节目，演员们不负众望，圆满的完成了学校交给的这个新年第一特殊任务，陪伴美国的老奶奶、老爷爷渡过了一个热闹、开心的夜晚，送出了我们的丰富多彩 的中国文化和发自内心的温暖祝福。 很多老人颤巍巍的握住了小演员们的手，不住的夸奖，还叫出了主持人的名字，大力赞美孩子的表现…… 这的确是一次开创了圣路易斯现代中文学校建校先河的特别演出：楼道里是一排排最为醒目的轮椅，观众们是可能无法大力鼓掌和高声喝彩的美国老人，演员几乎都是略显稚嫩的中国小朋友；那个舞台小小的，没有一丝华丽；所有歌曲都是原汁原味的中国音乐，空气里流动的尽是满满中国年的温馨味道。

组织者清洲说的好：这次特殊的活动恰恰印证了我们中国传统的文化思想：“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。” 通过这次美好而有意义的活动，孩子们小处说锻炼了自己的表演能力，大处讲亲身宣传了我们中国文化；特殊的是又陪伴孤独的美国老人度过一个热闹、开心的夜晚。这小小的舞台，见证了我们民族文化的魅力，见证了孩子们炽热的中国心，见证了我们现代中文学校肩负文化传递交流的重任和成绩，更加见证了你我他，虽然肤色、语言、文化不同，但今夜我们亲如一家！

（家长代表李月钗供稿）