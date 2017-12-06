【圣路易时报讯】2018年圣路易郡郡长民主党候选人Mark Mantovani 10月6日上午十时，在圣路易时报接受专访。 Mark Mantovani表示，总体而言，圣路易不论是经济、人口、公共建设、公共安全等都不断在衰退，圣路易需要一位有远见、有视野，能将圣路易带入新境界的新领导人，基于他本人带领企业成长的成功经验和事实，以及他多年来融入圣路易市、郡各项公共服务、社区发展、社区重建、公益服务、军人眷属和运动体育的认知奉献，他有信心领导圣路易郡迈向一个宏观的未来。

Mark Mantovani 6日接受圣路易时报总编辑岳方济专访，圣路易郡委员赵国盛(Jimmy Chu)在场参加。 Mark Mantovani和随同人员首先参访了圣路易时报，了解时报创刊号圣路易华人社区背景及发展现况，并和时报工作同仁亲切交谈。

在专访中，Mantovani首先表示，他是意大利裔第三代移民，十分了解移民奋斗求生活的真实情形和对国家社区的重要。他说支持移民是真心的社区融入，有着共同的使命，而不是表象的接受。

针对目前圣路易地区无论是在经济上、人口上、建设上之衰退， Mantovani指出，圣路易郡需要一位有整合地区区域、有影响力、有执行力的领导人，我们不能再忽视整个局势的恶化，如果不再惊醒，圣路易将失去所有的竞争力。

举例来说，未来将是自动驾驶的时代，圣路易没有真正所谓的交通阻塞，那么圣路易大众运输的重点应是如何将人们带到工作地点，而不是解决交通阻塞问题，降低犯罪率、维护大众运输的安全性也应是重要工作之一

至于圣路易郡「合并」(merge)议题，Mantovani表达了他作为一位企业执行长(CEO)的看法，市郡应该不是「合并」，而是圣路易市重新归入(re enter)圣路易郡，他主张维持各行政区的圣路易郡地区特色，而将圣路易市归入圣路易郡，但仍维持圣路易市行政区，这样不但能整合各行政区力量，排除阻力，更能发挥圣路易一体在未来的竞争力。

圣路易郡郡长，从企业的角度看来，其实就是圣路易郡的执行长(CEO)，Mantovani表示，他能够带领执行圣路易郡经济发展和重建。例如，圣路易华盛顿大学是圣路易郡最重要的资产之一，但是现任郡长和华大校长没有接触和合作，他当选后首要的工作之一就是和华大校长合作，华大希望建立成为一个国际知名学府，圣路易郡也要建设成一个整合所有地区资产资源的新圣路易郡。

Mark Mantovani 高中就读圣路易大学高中，拥有Quincy大学学士学位，哥伦比亚大学法学博士学位，匹兹堡大学企管硕士学位，哈佛大学高级研究员，除了律师业务外，他成功的领导Ansira市场营销公司从一个小企业成长到全美独立经营最大之数据营销公司之一，年收益高达一亿三千七百五十万元。

Mark Mantovani 将以民主党党员身份出马与现任郡长Stenger竞选，他的竞选口号是“领导变革”。圣路易郡郡长民主党党内初选将于2018年8月7日举行。