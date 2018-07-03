藝術家林千富和藝術家吳振士夫婦上週五(6/29/18), 在Foundry Art Centre 藝術中心的第十四號藝術家工作室開幕，開幕的當天有許多美術愛好者及多所美術院校的教授包括芳邦藝術學院教授王勝夫婦，和各校同事，學生及校友前往參觀及祝賀。參觀者對於倆人的作品所呈現出來的國畫技巧，及水彩結合油畫的創新技法大為讚賞。

St. Charles 聖查爾斯是一個令人驚歎的歷史小鎮，有一條用磚頭鋪制而成的老街貫穿兩邊的老建築商街，感覺就像一個走回歷史的時空，有很多獨特的商店和餐廳是一個值得去探索的古城小鎮。

Foundry 藝術中心座落於 St. Charles 老街街尾，一樓提供藝術展覽場所及藝術比賽活動，二樓有15個開放式的個人藝術家工作室，除了星期一休館外，歡迎參觀者隨時參觀不同藝術家在工作室內的創作過程，暢談及分享藝術創作的理念！

藝術家林千富目前在密蘇里大學美術系兼任教授，早年在台灣國立藝專主修國畫及 Fontbonne 大學主修油畫課程，她擅長於山水，花鳥以及人物。目前不僅在 Fontbonne 敎授中國筆墨技法，也在 Foundry 藝術中心所主辦的初級國畫班教授四君子的課程，且在 Foundry 藝術中心的第十四號藝術家工作室教授國畫基礎及進修級的課程，一方面推展中國水墨畫，同時也與學生們分享多年的繪畫創作經驗。

藝術家吳振士曾仼密蘇里大學美術系兼任教授，教授油畫，水彩畫，以及人體素描等課程，他畢業於國立藝專及Fontbonne 大學主修油畫課程。他的作品曾經獲得台灣和美國的幾項大奬。其作品廣受收藏。目前將於Foundry 藝術中心所主辦的八週水彩畫課程分享他的水彩技法。

若有興趣參觀兩位藝術家的作品，開放工作室，或是了解國畫課程的教學內容及細節，請查詢:

Foundry Art Center 藝術中心網站 –

http://www.foundryartcentre.org/grace-lin-james-wu-studio-14

520 N. Main Center | St. Charles, MO 63301

(Historic main street, St. charles)