12月7日晚，来自南加州多所大学的中国留学生组织在洛杉矶正式宣布，将于2018年2月11日晚在好莱坞著名的环球剧院（Global Theater）联合举办2018年春晚，同时通过各大知名社交媒体同步直播。向美国社会和华人社区展现中国留学生的风貌、以及中国的新兴文化和年轻力量。

晚会导演、制作人钟佩妍，现就读于沛普丹大学（Pepperdine）大学戏剧导演系，是该校导演系史上第一位华人学生。曾经担任2017 年沛普丹大学校内局部的春晚总导演、舞台监督。

据钟佩妍介绍，春晚的演出节目以当地留学生表演嘉宾为主，节目内容将会是传统与新兴的完美交融，也邀请来自当地和中国的表演嘉宾。目前已经确定的节目包括被誉为“殿堂级嘻哈天王”、“嘻哈教父”的美国说唱歌手Snoopadelic（狗爷）与中国嘻哈歌手谢帝的同台演出。

Snoopadelic（狗爷）是嘻哈圈里首位以新人姿态发片就能打上Billboard榜的第一名的歌手，曾获第37届美国人民选择奖最受欢迎嘻哈歌手奖。个人社交账号有超过两千万的粉丝追随者。谢帝是中国内地嘻哈说唱男歌手、中国嘻哈界领军人物，代表作《老子明天不上班》。



沛普丹大学中国学生学者联谊会（CSSA)主席梁舜禹、中国同学会(CSA)的副主席吴智舜、纽约电影学院（洛杉矶校区）中国学生学者联谊会（NYFA-CSSA)主席马志林、加州州立大学北岭分校中国学生学者联谊会主席黄子洋表示，目前已经全面开展校内选拔，通过学生会的推文发送与各大友好学校学联的转发，面向洛杉矶地区所有华人华侨在校学生开启春晚节目选拔活动。给大家一个展示自己的舞台。

晚会顾问刘乃畅，是独立音乐人，制作人，毕业自加州好莱坞音乐学院音乐商业专业。晚会监制王颖是加州大学圣塔芭芭拉分校（UCSB）传媒与艺术史本科毕业生，现在是设计师，活动策划人。他们表示，这不仅仅是一场新春晚会，还是两岸三地留学生的共同联欢，也是文化交流的载体。

晚会组织者们在谈及举办这次春晚的初衷时表示，希望通过这台春晚展示中国的新兴文化和年轻力量。同时让留学生们在异国他乡也感受到过年的热闹气氛。他们自豪地喊出：“2018新生代的留学正能量们，我们一起，为自己的努力代言。”

联手主办这场晚会的留学生组织包括沛普丹大学中国同学会(CSA)和中国学生学者联谊会（CSSA)，加州州立大学北岭分校中国学生学者联谊会（CSUNCSSA），纽约电影学院（洛杉矶校区）中国学生学者联谊会（NYFA-CSSA)。英文《洛杉矶邮报》在8日的报道中指出，这将是南加州地区中国留学生组织首次走出校园、面向公众联合主办的春晚。

来源：AACYF洛杉矶讯