聖路易華人浸信會平安夜晚會紀實

我們應該怎樣過平安夜呢？ 什麼是平安？ 我們怎樣才能有內心平安呢？ 在中國大陸很多人在平安夜瘋狂購買蘋果，以此代表得到「平安」。 還有很多人在平安夜參加派對或者餐會，以此獲得平安。 但是真正的平安是從耶誕節的主人耶穌基督來的。

所以聖路易華人浸信會提前在12月16日晚邀請社區新老朋友參加平安夜聚會，領受從平安的主人耶穌基督賜給我們的平安。 我們在一起聚餐，唱詩歌，欣賞舞蹈，聽福音資訊，並分享禮物。 從年長者到幼童人人大得安慰。 基督耶穌的生命之光照亮我們的心，人人沐浴在主賜的平安中。

在主的平安中，我們消除了人與人之間的隔閡和戒備，大家品嘗五湖四海華人美食。 最得益處的可能是美國朋友們。 他們足不出戶吃到中國各地美味。

接著我們在平安中高聲歌唱歡慶2000年前平安的王降生。 小朋友們認真地按照聖經表演耶穌降生的全過程。 本會的姊妹們按捺不住心中喜樂以舞蹈歡慶聖誕。 一個新穎別致的福音魔術借著黑變白把福音在我們罪人心裡的潔淨大能形象地展現出來。 聖經記載著平安的王怎樣來到世上，所以我們在一起認真地查考聖經路加福音一段話。 “那天使對他們說：‘不要懼怕！ 我報給你們大喜的資訊，是關乎萬民的。 因今天在大衛的城裡，為你們生了救主，就是主基督。 你們要看見一個嬰孩，包著布，臥在馬槽裡，那就是記號了。 ’忽然，有一大隊天兵同那天使讚美 神說：‘在至高之處榮耀歸與 神！ 在地上平安歸與他所喜悅的人（注：有古卷作「喜悅歸與人’）！ ”

首先，在平安夜沒有平安。 當時在耶路撒冷猶太全地人心惶惶。 這種人心動盪不安由來已久，並且一直持續到現今時代和將來的世代。 這種不平安來自于人本身無法克服的缺陷。 這個缺陷就是原罪。 由於人類從始祖亞當繼承了罪性，我們無論怎樣努力，都不能達到完美。 在耶穌的家譜中，除了耶穌之外，每一個人都有自己的污點。 由於罪性的存在，我們無論怎樣從外表上美化自己，都不能改變自己在神面前是罪人的真實身份。 猶太人雖然是個“乾淨”民族，但是他們無法靠自己修到完美。 這種不完美總是令人心中不安。 人內心裡的不平安還由於太在乎自己。

耶穌降生的時候，耶路撒冷的人聽說彌賽亞救主降生了，整個城市的人都不安。 希律王恐怕自己王位不保，法律賽人恐怕人們不再給他們鞠躬敬拜，老百姓恐怕自己安息日傳統保不住了。 所以當時人很不安。 當人在乎自己的時候，處處遇到不安。 有一個教授聽到別人稱他“弟兄”的時候很不安，因為他喜歡別人稱自己“教授”。 所以，當一個人在乎自己的面子，地位，利益的時候，這人到哪裡都沒有平安。 動盪的世代在預示著人類多麼需要真正的平安！

其次，在平安夜仍然有平安。 當時是人類歷史的一個重要時刻，這個重要的時刻是以非常卑微的方式出現的。 當時的希律王，有學問的文士，和有權力的祭司們都不知情。 天使單單對羊人報告這個消息。 因為他們內心卑微，能夠接受這一份平安。 我們來看一下這平安的特點。 首先，這平安戰勝了人內心的恐懼。 第二，這平安能給人大喜樂。 第三，這平安與每一個人都有關。 第四，這平安與這個新生的嬰孩息息相關。 他是救主，說明我們在罪裡面如同泥菩薩過江不能自救。 這位無罪的耶穌才能救我們脫離罪。 他是主，說明我們不是自己的主人。 這位生命的主才是我們生命的主宰者。 耶穌基督是平安的王，他降生就是把平安帶到世上。 人有了他就有平安，沒有他就沒有平安。

在近代宣教歷史上有這樣一個平安之子的故事。 1962 Don Richardson和他妻子來到新幾內亞西部原始部落中傳福音。 經過密集訓練，他熟練掌握了當地部落語言。 他播放耶穌傳給他們看，發現他們崇拜賣耶穌的猶大，嘲笑耶穌。 他們的文化以背叛為英雄，以殺戮為榮耀，以忠誠為可恥。 宣教士感到很灰心，打算打包回家。 這個時候，部落之間發展到一個地步需要和解。 他看到一個部落的男子把自己的親生兒子從妻子手中奪過來，送到敵對部落。 這樣，互相為敵的部落之間達到和好。 他這時明白一個人能夠把自己兒子交給自己的敵人的話，這個人是值得他敵人信任的。 只要這個孩子活著，部落間就保持和好。 這正描述著神賜給人類的和好。 神把他的兒子耶穌基督差派到與他敵對的世人中間。 耶穌擔當世人的罪而死，並從死裡復活，只活到永永遠遠。 我們相信神的兒子就必與神和好。 耶穌是人與神和好的憑據。 Richardson決定繼續向這些部落傳福音。 大批人信主。 部落之間的殺戮停止了。 1972年建立了基督徒聚會的地方。 今天神藉他兒子耶穌基督賜給我們的平安要臨到世上的每一個相信的人。

第三，在平安夜神按照他的旨意分派平安。 20年前GPS技術只適用于軍事領域，如今這已經普及到民間所有人。 但是，如果要使用GPS，我們必須具備智慧手機。 同樣地，神已經應許要把他的平安普及到地上的每一個人。 但是，如果我們想要享受到這份平安，我們必須相信神差來的平安的王耶穌基督。 相信耶穌並不是少數人的特權。 任何人只要承認自己是個罪人，承認需要耶穌赦免，並承認耶穌為自己的罪而死，他/她必被神赦免，並能經歷內心平安。

我們所住的聖路易城市被評為全美最危險的城市。 這實在是我們的羞恥。 那麼我們基督徒應該怎樣生活呢？ 我們不要效法這個世界，不要在暴力，爭競，貪婪等罪惡上有份。 在平安夜我們應當追求主賜的平安。 還沒有信主的應當抓住現在的機會相信耶穌。 主必定讓你經歷他的平安。 我們還可以從細小的事上經歷平安。 比如，隨時向配偶，孩子，親人朋友以及同事和教會的弟兄姊妹說聲“對比起。 ”靠著主赦免凡虧欠自己的人。 願意我們從內心藉著耶穌與神和好，也與人和好。 這樣我們必定過一個真正的平安夜。

學完聖經後我們以傳承燭光表達教會的使命—傳講和好的福音，以基督的光照亮這個城市。 最令人興奮的是大人小孩一起分享禮物。 本會信徒們自發為參加人員預備禮物。 一份份精美禮物把我們成年人都回到童年。。。