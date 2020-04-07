年纪大的人较不能抵抗新冠病毒的攻击

【圣路易时报讯】在密苏里州目前39个新冠病毒死亡案例中，有11位是80岁以上，14人在70岁左右，另外7人是在60岁左右，5人在50岁左右，在39个案例中只有两位他们的年龄是低于50岁。

在密苏里州，真实确定的死亡人数可能要高些。根据约翰霍普金斯金大学的统计，密苏里州总共有65个死亡案例，这个数字的不同可能是因为各地回报卫生单位的时间不一定。

在密苏里州，疗养院是被病毒侵入最危险的地方。在圣查尔斯郡的这家Frontier Health & Rehabilitation疗养院共有35个住院老人新冠病毒确诊，还有7位工作人员确认，另外还有14人正在等待检测结果。这家疗养院已三位死亡案例。

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这家疗养院总共有113位住院老人，根据St. Louis Post-Dispatch报道，这家疗养院本来的卫生环境就差，而且在那里工作的护士也并没有遵守相关规定，例如在换住房床单及脏衣服时并没有洗手。

一般来说新冠病毒确诊的人都是会有轻到中等程度上的症状，比如发烧跟咳嗽，然后在三周内就会复原。但是老年人和有健康疾病问题的人就会比较严重以至到肺炎程度。

由于疫情及居家令限制，高速公路上交通流量减少，但是根据密苏里州交厅表示，现在反而超速及不当驾驶的数字增加。

密苏里州交通厅表示，如果在高速公路和公路上驾驶，请大家一定要注意安全，不可因为交通量减少而影响驾驶。交通厅强调疫情并不会阻止高速公路巡逻警的工作，巡逻警仍将继续严格执法并开罚罚单，以维护交通安全。