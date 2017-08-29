北美洲臺灣婦女會聖路易分會 (NATWA-STL) 與聖路易台灣學者協會 (TSA-STL)所舉辦的”幹細胞科學及其生活應用”講座及特別聯誼活動於上週六(8/19/2017)在聖路易的Creve Coeur Recreation Center舉行, 現場約有五十多位來賓參與,包括來自婦女會與醫師協會的臺灣人醫師學者, 以及來自聖路易台灣學者協會, 華盛頓大學及聖路易斯大學的學者學生們。

由於與會者背景廣泛且任職於不同工作崗位, 本次活動對這群同在聖路易的台灣人而言, 無疑是一個絕佳的聯誼交流契機。

活動一開始由婦女會會長章美茜及醫師協會會長蔡承昌醫師致詞, 感謝在場相關人員的協助, 接著由台灣學者協會董事李文志博士簡短介紹講員背景。

演講於下午5:45分開始, 講者賴勁文現於華聖頓大學博士班攻讀生物醫學及免疫學,他以詼諧幽默的方式開場, 從賣場裡一雙不合需求的排球鞋, 談到醫學上所謂不合時宜的療法。接著是介紹現代醫學進展的轉變, 已從診斷出疾病->找藥物標靶的模式, 蛻變成以”健康細胞”為本, 帶出”健全器官””個體”及最終適應環境的模式, 由此輕鬆的幫助聽眾切入本次的主題: 幹細胞及其醫療上的應用。

考量到在場許多聽眾對幹細胞這個名詞仍似懂非懂, 賴勁文以一段簡易的TED短講影片, 介紹幹細胞的由來及分類。從三類幹細胞: “成年幹細胞”, “胚胎幹細胞”, 及”多功能幹細胞”中,勁文指出了它們各自在醫療上的實用性及在倫理上的爭議性。其中由諾貝爾獎得主山中伸彌所研發的”多功能幹細胞”目前最具醫療潛力, 勁文指出多功能幹細胞乃是由已分化完全的成體細胞, 經過誘導回復到未分化的狀態。由於具有潛力可再度被誘導分化成各種成體細胞, 在醫療上可被使用做為器官再生或是組織移植。

賴勁文也引用多功能幹細胞被用來治療視網膜黃斑部病變的案例,並指出此療法不限於使用病人本身培植出的幹細胞。此時有些聽眾提出了疑慮, 質疑使用源自他人的幹細胞可能會有異體免疫排斥反應。勁文對此回應道, 雖然個體表面所帶的抗原辨識訊號不同, 但在族群中仍有機會找到相似度高的, 藉此便能大大減低免疫排斥反應。

他也提到目前已有幹細胞資料庫的建立,為的就是方便需要的患者找到合適的幹細胞配對人選。此時, 幾位聽眾也詢問了幹細胞用在醫療美容上的實用性。勁文解釋到倘若直接將幹細胞移植到任意的標的部位,它的後續發育在安全上並不是很容易掌控, 不排除有癌變的可能性, 因此目前並不需要也不建議以”美容”為目的的幹細胞治療。

針對此問題, 現場正巧有一位來自台灣林口及台北長庚整形外科的皮膚科醫師, 根據他多年在顏面神經及週邊神經的顯微重建經驗, 提到目前醫學美容上已能成功的移植脂肪細胞來達到所需療效,讓在場聽眾對此議題更加興味盎然。演講就在講員與聽眾的活潑互動下圓滿落幕。

緊接著的晚宴時間, 豐富多樣的台灣傳統美食佳餚為本次聯誼帶入了活動的最高潮。現場來賓背景相似的被刻意分散到八桌席次,以促進更多平時難得的交流機會。許多來賓在晚宴進行中不時換桌輪流坐席,藉此與更多人認識交流。現場熱烈的交誼氣氛, 為久居美國的台灣人稍稍緩解了思鄉之情, 也為本次活動畫上完美的句點。

本次活動特別感謝北美洲臺灣婦女會聖路易分會 (NATWA-STL) 和北美臺灣人醫師協會聖路易分會 (NATMA-STL)提供贊助。