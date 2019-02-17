为了弘扬中华文化，选拔艺术人才，丰富才艺活动, 圣路易现代中文学校举办了为期两个月的“亲情中华 – 圣路易斯华裔青少年书画展”。征稿通知发出后，得到了家长同学们热烈的响应。在短短几周时间里，共收集作品五十余件。作者年龄最小的只有3岁。作品形式多样，精彩纷呈。虽然展会不要求作品装裱，很多同学还是精心地装裱了自己的作品。

参展作品征集截止后，才艺学校于寒假前在一楼大厅布展，一幅幅凝结着孩子们智慧和灵感的作品终于呈现在广大师生面前。老师同学们纷纷驻足观赏!

在画展进行的同时，优秀作品的评审工作也在按部就班地进行着。我们有幸邀请了叶丹丹老师，刘隼老师， 郑仲儀老师，李凌老师和Dan Wine老师 。五位专业老师认真审看了每一幅作品，从他们专业的视角逐一品评，最终按照五位老师给出的平均分评选优胜作品。

本次画展评奖共分A（14-18岁青年组），B（9－13岁少年组），和C（8岁以下儿童组）三个年龄组。获奖的优秀作品已经选送去北京参加由北京市侨联发起的“亲情中华－金水桥之恋海外青少年书法绘画大赛”。特公布获奖名单如下：

A组 （14-18岁青年组）



B组 （9－13岁少年组）



C组 （8岁以下儿童组）



我们的亲情中华画展已经圆满落幕，孩子们精彩的作品仍旧为人们津津乐道。我们衷心地希望可爱的孩子们继续用他们手中的画笔描绘出最绚丽的人生画卷。

（圣路易现代中文学校才艺学校供稿）

A组一等奖 （14-18岁青年组）



B组一等奖 （9－13岁少年组）



C组一等奖 （8岁以下儿童组）



由衷感谢叶丹丹老师，刘隼老师， 郑仲儀老师，李凌老师和Dan Wine老师担任书画展的评委！