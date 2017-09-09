【圣路易时报记者艾杨报道】为了弘扬中华饮食文化，支持海外侨胞中餐事业的发展，秉承着“服务侨胞、惠及侨胞”的理念，国侨办“中餐繁荣”代表团终于在万众期盼下于9月8日(周五)晚到访圣路易斯，为圣路易华人华侨带来了来自祖国山东的饕餮盛宴。本次活动是由中国国务院侨务办公室主办，山东省侨务办公室承办，山东大厦、密苏里州华助中心，圣路易中华文化中心、密苏里州北京人协会、圣路易时报和京园餐厅协办。莅临现场的嘉宾有中国驻芝加哥总领馆侨务组长卢晓晖、领事柳青，国务院侨务办公室国外司吴红伟，山东省侨务办公室国外处处长王宪功，“中餐繁荣”齐鲁美食节组委会负责人朱一民博士等圣路易侨界领袖，圣路易社区大学教授Casey Shiller, 国际项目办公室主任Chris Sullincevski，Villa Marie Winery行政总厨及L’Ecole圣路易烹饪学校项目主任Dana Whaley，圣路易少数族裔商业理事会Lakesha Mathis, Les Dames d’Escoffier(St. Louis Chapter)主任Roberta Duyff, James Beard Award获得者圣路易名厨Ben Poremba，以及圣路易美食专家记者Lana Shepek.

一票难求的“中餐繁荣”齐鲁美食节晚宴于7时在京园餐厅宴会厅开席，席开15桌，现场座无虚席。在精致餐具的映衬和工作人员精心的布置下，宴会厅显得格外的温馨。

组委会负责人朱一民博士首先对国侨办“中餐繁荣”代表团及五位鲁菜国家级大师（王平、胡宗强、杨志伟、蒋宇伟、王中勇）的到来表示热烈欢迎，也对圣路易社区各界对本次活动的无私支持表示由衷的感谢，希望现场的宾客们能享受美食，体会齐鲁文化的魅力。

中国驻芝加哥总领馆侨务组长卢晓晖在致辞中表示，在中华民族传统佳节中秋节即将来之际，国侨办“中餐繁荣”访问团不远万里来到圣路易，为大家展示我们中国八大菜系之首“鲁菜”的精髓，他谨代表芝加哥总领馆和洪磊总领事，祝愿大家度过一个美好难忘的夜晚。

鲁菜是由济南菜、胶东菜和孔府菜三部分组成，起源于山东的齐鲁风味，讲究原料质地优良，原汁原味，以汤壮鲜。“满汉全席”中百分之六十的菜都是鲁菜。果然名不虚传，晚宴第一个上来的凉菜“五彩捞汁海中鲜”就让人惊艳不已，之后的“喜跃龙门糖醋鱼”、“滋补香葱烧海参”和“富贵龙虾焖伊面”更是引得食客们纷纷拿起手机拍照，迫不及待去享受美食，当晚的来宾陈先生激动地说，“每道菜都是在美国吃不到的’家乡’的味道！”

来自圣路易社区大学的面点学教授Casey Shiller也对当晚的菜肴赞不绝口，“这道菜（五彩捞汁海中鲜）看起来简简单单，但却是回味无穷！还有糖醋鱼这道菜，酱汁的味道实在是太棒了，鱼肉极为酥脆，这些都是圣路易本地的食材，厨师们的厨艺真的是太精湛了！”

“在近距离观察和学习了中国厨师的厨房之后，我深切地体会到了中西方文化的差异。在美国餐厅的厨房，厨师们之间的交流非常大声，而在中国的厨房里，厨师们井井有条地做着自己的事情，配合的相当默契。”Casey Shiller教授还表示。当听说代表团成员和五位大厨在抵达美国后的60个小时内只睡了4个小时的时候，Casey不禁为他们的敬业精神竖起了大拇指。

本次活动还有幸邀请到了圣路易餐饮界前辈刘人豪先生和京园餐厅老板蔡国雄先生。刘人豪先生祖籍山东，上世纪80年代来美后开始经营餐厅，京园餐厅便是由刘先生一手创办，随后交给了蔡国雄先生。从他们的致辞中，我们不难看到两位担负着弘扬中华文化使命，将一辈子的心血都倾注在对食物的精益求精，对社区的无私奉献，和对中华文化的传承与发扬。“中国人做的不仅仅是餐饮，做的是餐饮文化的传承。从刘老先生到蔡先生，一代又一代人在做餐饮的同时，不忘推广中华文化，让人为之动容”，L’Ecole烹饪学校项目主任Dana Whaley说，“很多美国人对中国文化的了解都是从中餐馆来的，我能真切地感受到中国餐饮人的热忱，他们在做的是用美食推动文化交流。”

本场晚宴不仅菜肴可口，席间还有身怀绝技的大厨现艺。王中勇大厨现场为大家表演拉面，又叫“拉银丝”，因为王大厨拉出的面细如头发丝，据说13根面可以一起穿过针眼。百闻不如一见，全场宾客聚集在台前，亲眼见证了这一不可思议的时刻。12位现场的幸运儿，手托着拉好的“银丝”睁大了眼睛，仍然不敢相信竟然会有如此细的拉面，大厨巧夺天工的技艺直叫全场的来宾啧啧称奇、叹为观止。“真的希望以后这样的活动可以多多举办，让我们有机会近距离接触这些国内来的大师。不是有八大菜系吗，可不可以请求其他七大菜系分别在来？”王女士打趣地说。

在晚宴结束后，来自圣路易餐饮界的外宾们围着山东大厦餐饮总监王平“取经”并索要签名，在交谈中，圣路易本地的两所烹饪学校负责人都提出希望能借这个机会促进圣路易本地餐饮业和中国餐饮业更深入的合作，并探讨了合作办学的可能性。正如王平大师在签名中所写的，“餐饮是世界的。”的确，美食是体验一国文化的重要窗口，在让更多人认识中国、了解中国的同时，历史悠久的中华美食文化也正在影响着世界。

“中餐繁荣”圣路易斯筹委会负责人：朱一民。组委会成员：蔡国雄、岳方济、黄颖文、卢怡、许尤峰、刘敏、Chin Chang、艾杨。