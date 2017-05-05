微微舞蹈工作室-Wei Dance 冲向更大的舞台

【圣路易时报讯】这已是微微舞蹈工作室第四个春天了，学员们也随之在风雨中，经历了无数次的成长。又一个演出季，在刚刚过去的这个春雨绵绵的周末，圆满结束了。

微微老师自己在LEVERAGE 舞剧院（LEVERAGE DANCE THEATER）四维舞台上，不同场次的精彩专业表演，还有继续，我们也在新的起点上，蓄势待发。

微微舞蹈工作室代表作之一，成品舞《溜溜康定，溜溜情》，以其浓郁的中国藏民族的热烈、欢乐的脚步，两年来打动了不少中美朋友。相继在圣市猴年春晚，和2016年国家舞蹈周圣路易日，NATIONAL DANCE WEEK公演以来，它已成为微微舞蹈工作室青春动感的符号。

上周日微微舞蹈工作室再度受邀，应第18届圣路易斯市舞蹈节，THE 18th ANNUAL ST LOUIS DANCE FESTIVAL的邀请，假 Chaminade 高中维拉艺术中心剧院，参加了隆重的本市一年一度的舞蹈盛会。18年来，这一直是只有圣路易斯市自己的唯一一次正式舞蹈表演，它集聚了本市具有影响力的，不同风格的舞蹈公司和团体，是有着民间、芭蕾、现代、爵士、嘻哈不同舞种的盛会。呈献不同舞种的舞蹈。

当天，节目历时俩个小时，最后，在以同样一分钟的现代音乐、却以各种舞蹈风格为特色的狂欢中结束。

微微舞蹈工作室全体演职员收获喜悦的同时，也收获了专业舞蹈界的青睐，受华盛顿大学现代舞Professor Mr.Cecil Slaughter之约，明年将有更大的合作。

民族的就是世界的，微微舞蹈工作室将呈献更精彩的中国民族舞蹈，业余舞者冲向专业舞台的梦，不再是梦，始于足下，永远不晚！

最后，微微舞蹈工作室诚邀圣路易斯市的华界朋友们，同享中国舞蹈的艺术魅力，给我们生活带来更多的欢乐！

（于莉莉撰稿，李顺强，安平摄影）