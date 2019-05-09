心安之处是吾乡，与君浅斟低唱舞翩跹 – 记圣路易斯湖北同乡首次联谊会

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

2019年5月5日下午，正值农历暮春四月，草长莺飞时。圣路易斯的湖北同乡们，在Olivette 的 Stacy Park举行了首次盛大的家庭团聚会。参加这次聚会有近50家100多人，他们来自湖北省各个地区。其中包括省会武汉，以及黄石，黄冈，荆州，沙市，监利，广水，洪湖，宜昌，襄樊，恩施，孝感，咸宁，天门等多个地区。

湖北省，简称“鄂”（别称：“楚”、“荆楚”），位于中国中部（华中地区）。有 “千湖之省”，“鱼米之乡”的美誉。

湖北以在洞庭湖之北而得名。湖北在历史的长河中，各朝各代都涌现出不少杰出人物。

现如今，湖北的中等教育在全国处于领先地位。在历年国际中学生奥林匹克竞赛中，湖北学生均取得优异成绩。湖北省和世界上25个国家的省/州一级缔结了友好省州关系，湖北人的足迹也遍布世界各地。

旅美的湖北人定居圣村由来已久，但是九头鸟们一向崇尚自由悠游，30多年来一直就没有乡聚活动。本次聚会由湖北同乡汇牵头，一呼百应，很多人表达了迫切想要和家乡的同胞相聚的意愿。

数位志愿者利用自己的休息时间，积极配合协作，到聚会地踩点，分头行动确定时间，预定聚会地点，制定了具体聚会采办和实施方案，充分地展示了湖北人爽利大气的作风。



(湖北被称为鱼米之乡，食物资源丰富，有很多道地的小吃为湖北佬津津乐道。 过早（吃早饭）的小吃尤其是湖北的特色，常见的有豆皮，油条， 豆浆，米酒，炸糍粑，这次聚会都有朋友带来。)

在大家盼望已久聚会中，好其（吃）的湖北佬们，带来了自家秘制湖北各地的风味菜品，煨的靓汤，过早名小吃和各式甜品和大家分享。在家乡美食的熏陶下，浓浓的乡音环绕中，很多老乡们也放下了初次见面的腼腆，一边品尝怀念已久的地道家乡菜，一边开心地和旧识新友聊天，畅谈家乡事，交流着近年回家乡，感受到的新鲜事和新变化。



(湖北人不但爱家乡的美食，也喜欢带有小资情调的法式蛋糕。此次专程从 La Bonne Bouchee Patisserie & Cafe 全幅的法式水果蛋糕来纪念我们的首次相聚 ” From Hubei, Meet in St. Louis”)

法国驻武汉总领事馆（法语：Consulat général de France à Wuhan）是1949年10月新中国成立以来，在武汉开设的第一个外国总领事馆。而坐落在圣村的La Bonne Bouchee Patisserie & Cafe也是有小资情调的九头鸟们的最爱，此次特地定制了全幅的法式水果蛋糕来纪念我们的相聚。

这次聚会适逢天公作美，一扫圣路易斯多日阴霾，阳光灿烂。在蓝天白云下，孩子们和爸爸们临场组合，打起了篮球父子对抗赛和排球友谊赛。 竞争中增进了友谊，加深了彼此了解。



(夏春生老师带领大家，跳起了欢快动感的夏氏广场舞，《小苹果》，《YMCA》，《Voulez Vous》等， 一次又一次将大伙的情绪舞到最嗨)

本次聚会还特地请来了圣村久负盛名的广场舞的领舞者 – 夏春生老师，在他的带领下，男女老少们放下矜持，一起跳起了欢快动感的夏氏广场舞，《小苹果》，《YMCA》，《Voulez Vous》等， 一次又一次将大伙的情绪舞到最嗨。很多人都念念不舍，去而复返。多位朋友评价说：首届湖北佬联谊会办得如此成功地道！乡音，美食，广场舞，美不胜收！这样的活动不介意每年来两次 ”

“惟楚有才，于斯为盛”，来自长江边的才子佳人们，不但在家乡地名的谜语竞猜中，显现出非凡的文学功底和说文解字的高超水平。而且有感于这次难得的聚会，纷纷赋诗填词。

现收录张勤医生，有感于二零一九年春，圣村湖北佬聚会诗词如下：

他乡

酥雨春风草木长

莺歌燕舞百花香

圣村无数九头鸟

直把他乡做故乡

长相思

洪湖藕，黄鹤酒，乡音无改泪先流，不醉不能休。

五花肉，糯米粥，楚人相逢无有愁，歌舞满亭楼。

长相思2

黄鹤楼，汉水流，流到萋萋汉阳洲，清风拂垂柳。

圣村友，楚风秀，忘却岌岌半身愁，春色正解忧。

供稿: 时光旅行

摄影： 鲁植，任南，李淋