【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

六月十六日按照华人世界的文化来说就是一个“顺”。圣路易斯中文学校照例在Manchester Park举办一年一度的父亲节野餐烧烤聚会，让辛苦了一年的父亲们和家人，孩子，朋友们在一起放松，释怀。

一大早，秀清、袁伟夫妇、陈新、新董事立平、大康夫妇、老校长冯咏梅夫妇来到公园清理炉灶、点火。

因为有那么顺，烧烤的火焰吹散了头顶的乌云，让本来天气预报有雨的天气，变得阳光明媚。在父亲节来临的这段时间，网络上不断地出现四个字“父爱如山”。没错儿，是这么回事儿。但是作为一个父亲，其实在他们肩上有另外更重的四个字“养家糊口”。

今天的父亲节野餐，给所有参与活动的父亲们一个机会，把养家糊口这四个字先放在一边，

在炎热的炉火边翻烤着美味烤肉、香肠，喝着学校为父亲们准备的清凉啤酒、品尝着各家带来的美食，豆腐脑、养生汤、梅菜扣肉、凉粉应有尽有，大家都赞不绝口地说，太多的美食了，让所有参与活动的小伙伴，朋友都能大饱口福，一会儿就吃撑了。喝着美酒、吃着美食、和朋友们吹牛，开怀畅饮，多么暇意。

吃完美食，学校还组织各种了各种活动让大家彼此熟悉，成为朋友。拔河比赛把聚会引向了另一个高潮。

在美国出生的孩子们估计是第一玩这个游戏，孩子们也是兴奋的很，孩子们拔完，就是成人组摄影班和羽毛球班的最强的阵容，摄影班和羽毛球班有着中文学校成年组的最强的阵容, 尽管比赛中表现的东倒西歪，但是1:1的成绩还真是一个不错的结果。毕竟是友谊第一嘛！而且本来两个班之间就有很难说得清的关系，当老公的不能太和老婆的同学们过不去，当老婆的当然也不会让老公的同学们太没面子。所以主持人谷賀在1:1的时候打住，实实在在是恰到好处。

每次聚餐，跳舞是女生们一定不会放弃的节目，从翩翩起舞开始到群魔乱舞结束，即达到了释放情怀，锻炼身体的目的，又起到了促进消化，降低暴饮暴食之后的那一点点的不适感。一举多得，妙在其中。

快乐的时光总是过的那么快，不知不觉到了该说再见了，父亲节野餐烧烤会已经连续举办了六年了，每次活动都离不开义工们的附出，学校领导们的组织。如同大家在校群里分享的：非常感谢中文学校领导花时间和精力精心为大家组织了一年一度的热闹非凡的野餐聚会！大家欢聚一堂，吃喝玩乐，畅享欢乐时光！

感谢所有参与准备工作的领导、董事、职员、家长和义工们！感谢摄影师秀清、袁伟夫妇在现场不辞辛劳为大家抓拍聚会的每一个精彩瞬间。明年再续。

(武和平报道 林秀清摄影)