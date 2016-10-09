【圣路易时报讯】由美国广播公司的玛莎·拉达兹（Martha Raddatz）和有线电视新闻网的安德森·库珀（Anderson Cooper）共同主持之2016年美国总统大选第二场辩论10月9日晚间八时在华大新建之体育馆(The Athletic Complex)举行,民主党总统候选人希拉里·克林顿(Hillary Clinton)和共和党总统候选人唐纳德·川普(Donald Trump)在圣路易斯华盛顿大学的舞台上正面交锋即将开始。辩论的一半问题将由现场观众提出，另一半则由主持人根据社交媒体及其他渠道提出之公众普遍感兴趣的问题。候选人将有2分钟回答，主持人则有1分钟进行深入提问。
圣路易华大同学会会长,新加坡华裔孙崇元与华大校长Mark Wrighton于辩论会开始前在华大学生中心。 辩论会开始前华大校长首先致欢迎词,接着由孙崇元(Kenneth Sng)会长致词，孙祟元表示他代表华大所有同学及国际学生欢迎现场来宾及全世界观众参与辩论会。 他并鼓励选民登记参与民主政治。 孙崇元曾祖父来自广东汕头，是新加坡第四代华裔，能说流利中文，目前是华大大四学生，主修经济和数学。
华大校园和附近的情况:
各大媒体准备就绪
华大校园警力进驻
学生团体集结成功
华大校园附近严格交通管制
辩论结束
[…] 总统大选辩论 克林顿、川普 华大正面交锋 (圣路易斯华盛顿大学10月9日晚间… […]