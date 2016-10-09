总统大选辩论 克林顿、川普 华大正面交锋

【圣路易时报讯】由美国广播公司的玛莎·拉达兹（Martha Raddatz）和有线电视新闻网的安德森·库珀（Anderson Cooper）共同主持之2016年美国总统大选第二场辩论10月9日晚间八时在华大新建之体育馆(The Athletic Complex)举行,民主党总统候选人希拉里·克林顿(Hillary Clinton)和共和党总统候选人唐纳德·川普(Donald Trump)在圣路易斯华盛顿大学的舞台上正面交锋即将开始。辩论的一半问题将由现场观众提出，另一半则由主持人根据社交媒体及其他渠道提出之公众普遍感兴趣的问题。候选人将有2分钟回答，主持人则有1分钟进行深入提问。





华大校园和附近的情况:

各大媒体准备就绪

华大校园警力进驻

学生团体集结成功

华大校园附近严格交通管制

辩论结束