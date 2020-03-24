新冠病毒患者心声 圣路易西郡一家5口家庭感染

【圣路易时报讯】KMOV电视台报道 – 圣路易西郡一家5口感染新冠病毒确诊。

几天前，圣路易Creve Coeur市色列圣殿学前中心(Deutsch Early Childhood Center at Congregation Temple Israel)学前班的一位老师被诊断出新冠病毒。此后，她的丈夫，两个儿子和daughter妇都被诊断出。

Jason Weinhaus表示：“几周以来，今天，我可以感觉到接近100％从病中康复。”

自3月11日起，Weinhaus说他发烧和严重咳嗽，同时与妻子和两个孩子隔离。他说，他的症状最初是轻微的，但愈来愈糟。

他说：“到第五天，我发烧到103-104度，那是我就去了医院。”

没想到，医院不愿对他进行新冠病毒检测，因为他没有出国旅行或有与任何新冠病毒患者接触过。

他说：“从那个星期三到星期天，我真的好难受，我整天坐在那里盯着天花板和墙壁，真是太糟了。”

他的母亲以及另一位老师，一名家长和一名学生新冠病毒测试也呈阳性。

他说：“我之最后所以能够获得冠病毒测测试，是因为我与这些人有关系。”

上周五，Weinhaus在一个新冠病毒直通车快速检测被正式诊断为新冠病毒。他说其他四个家庭成员也感染了新冠病毒。他担心像妈妈和爸爸这样的老年人，他们的康复速度并不快。

他说：“我妈妈遭受的痛苦甚至更大，她在呼吸机上待了七天之久，这实在是一件很痛苦的事。”