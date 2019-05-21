【圣路易时报讯】位于Olive大道，141公路交口的東東韓國超市(East East Oriental Grocery)内的家庭韩式小馆上周再次开幕了，喜欢道地韩式家庭口味的朋友欢迎光临品尝。

这家东东超市内的家庭韩式小馆名为Tony’s K-Food Cuisine Restaurant，占地是原来餐馆的一半，您需要在超市前台下单付账，然后到右侧小馆内用餐。

由于是家庭式经营，所提供之韩式料理韩味十足，价格也还算公道，是简餐便餐的好去处。

Tony’s K-Food Cuisine Restaurant 菜单:

春卷/煎餃/天婦羅蝦

炒烏冬麵 (辣)

Beef Bulgogi

Spicy Pork Bulgogi (辣)

海鮮湯麵(辣)

炸醬麵

烏冬麵(日式湯麵)

泡菜炒飯 (辣)

豆腐湯

炒年糕



营业时间:

Tuesday-Saturday: 11:00 am – 8:00 pm

Sunday: 11:00 am – 6:00 pm

Monday: Closed

地址:

13361 Olive Blvd. (東東韓國超市內)

Chesterfield, MO 63117

Tel:314-205-1882