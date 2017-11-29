感恩有你 聖路易華人浸信會感恩節紀實

11 月23號上午正當各個家庭團聚感恩的時候，我們聖路易華人浸信會洋溢著大家庭的感恩和喜樂。 眾人拾柴火焰高。 本會的會友，前會友，社區華人朋友以及美國朋友們聚集一堂。 感恩格外顯多。 我們唱詩歌，探討感恩節的來歷，分享感恩的事情並且分享美食。 11月5日在德州索塞蘭泉第一浸信會發生的教堂枪殺絲毫沒有減少我們聚會的熱情。 我們更加認識到我們需要救主耶穌基督，我們也需要彼此鼓勵。感恩比仇恨好。 雖然當今社會在宣導個人主義和報復，我們卻靠著我們相信的救主耶穌基督宣揚感恩的生命。





感恩節這天一大早幾位會友來到教會開始燒烤。 烤肉香味增添了感恩的氛圍。 我們以唱幾首感恩的讚美詩歌開始聚會。 唱歌表達心聲。 唱詩歌是基督徒生活的一大特色。 通常我們被生活「壓」得唱不出來，或者沒「心情」唱。 但是在聚會的時候，主耶穌卸下我們的重擔以後，我們禁不住要感恩唱詩歌。

感恩節怎麼來的呢？ 接下來我們觀看兩個視頻。 我們通常認為幾個世紀以前一群基督徒逃離宗教迫害來到北美。 他們對本地人的説明感恩，並由此規定了每年感恩的日子。 但是通過研究分析，最初的感恩節並不是這樣。 當時從荷蘭乘坐五月花號漂到北美的這群基督徒並沒有遭受宗教迫害，他們自願離開本土。 他們冒著生命危險來到北美的原因是離開歐洲的誘惑。 他們上岸之後遭受嚴冬和饑餓，在極度艱難的時候他們仍然藉著集體禱告尋求創造主上帝的供應。 當土著印第安人來説明他們的時候，他們相信這是眼睛看不見的上帝藉著人説明他們。 他們向上帝感恩，也感謝人的説明。 所以感恩節首先是向神感恩，然後我們才能對人感恩。 但遺憾的是，我們不向神感恩，也隨之沒有對人的感恩。 很多人每年過著沒有感恩的感恩節。





的確，我們需要感恩。 如果沒有感恩，我們將抱怨，總覺得別人欠了自己，到哪裡都看不慣，甚至心中會充滿惱恨和兇殺。 那麼什麼是真正的感恩？ 我們怎麼才能有感恩的心呢？ 接下來我們學習聖經中的一段話。 「雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛；然而，我要因耶和華歡欣，因救我的 神喜樂。 主耶和華是我的力量！ 又使我穩行在高處。 這歌交與伶長，用絲弦的樂器。 （哈巴谷書3：17-19）」 神藉著他的話告訴我們感恩的秘訣。

首先，感恩不是從環境和物質條件來的。 先知哈巴谷到處找東西吃，但是他什麼都沒找到。 果樹上沒果子，田地沒莊稼，羊圈牛棚都是空的。 但是他還能唱出喜樂的歌來。 這不是窮快樂。 這是他心中感恩。 當賴以生活的物質條件都不再有的時候，他心中仍能湧出感恩。 這感恩是堅強的是恒久的。 困難中的感恩才是真感恩。 我們經常為生活物質條件感恩，這感恩很勉強很容易消失，並且常常是假的。

其次，真正的感恩來自于獨一的創造主神。 他創造天地萬物並賜給我們生命氣息。 試想，如果他把我們這口氣收走了，我們還能做什麼？ 所以我們應當為最根本的—–生命氣息感恩。 我們本不知道向神感恩。 神親自告訴我們他愛我們。 他差派他的獨生愛子耶穌基督為我們的罪被釘死，並藉著復活證明他是永活的真神。 對這樣愛我們的神我們應當滿心感謝。 我們即使什麼都沒有，我們仍然可以藉著信心擁有愛我們的救主耶穌基督。 他是我們感恩的源頭。 如果我們不向他感恩，就是不承認他為我們的罪死，那麼我們就是撒謊的人。 撒謊的人心中必定沒有平安。

第三，向神感恩有什麼好處呢？ 向神感恩能使我們心裡有動力和喜樂。 我們遇到困難常常退卻或怨天尤人。 但是困難是神賜給我們生命成長的機會。 藉著感恩，我們必能從神那裡得到智慧和力量，因為沒有任何事能難倒神。

通過學習這段聖經，我們明白要從呼吸的一口氣這樣小事上養成感謝神的習慣。 我們應當為身邊的親人朋友感恩，也應當為自己生命中的敵人感恩。 我們做神的敵人的時候，基督耶穌仍然愛我們，為我們捨命。 我們信了耶穌就應當向他那樣愛我們的敵人。 所以在感恩節我們也應當為自己的敵人向神感恩。

學習神的話之後，神的靈大大感動在座各位朋友紛紛表達感恩之情。 一位大學生感謝上帝奇妙地創造自己並差派耶穌基督拯救自己；另一位大學生感謝父母不計較自己成績好壞仍然辛勤養育自己。 有幾位信徒分享說他們「憋足了勁」專程從幾百里甚至千里之外趕來參加感恩聚會。 最令人感動的是一位從中國宣教回來的教會長老帶來的見證。 他說中國家庭教會的弟兄姊妹們很渴望能自由地敬拜主。 但是他們不是盼望沒有逼迫。 他們盼望遇到逼迫的時候能感謝主並堅定信靠主。 這見證警示了我們不要在安逸中倒退。 我們也藉此機會為在中國的家庭教會向神禱告。

最後，我們分享感恩美食。 在小組中我們又有更多分享交流。 這次聚會中有很多信徒和新朋友把家庭團聚「搬」到教會。 有初次參加聚會的一位女士說：「教會太好了，我無論如何還要再來。 」有信主多年的信徒說：「我們以前太專顧自己了，像這樣服務社區的活動太好了。 」確實，藉著聚會信徒的信心和愛心得到了鍛煉，新朋友有了聽福音和見證教會生活的機會。 我們在聚會中一起喜樂，一起分擔憂愁，一起成長。感恩有你。

來源：SLCBC