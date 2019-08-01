慈濟志工訪 Westgate Parkview Place 長者

慈濟志工們于七月二十七日早上九點半 (星期六) 到達 Westgate Parkview Place 提供節目以娛樂長者。有幾位長者已經提早在活動中心等待志工的到達。節目10點正式開場，第一個節目是䁔身運動，大家一起跳「海草舞」，剛開始大家有些害羞，跳著跳做越跳越起勁，場面就熱絡起來，伴著優美的旋律每一個人都跳得非常的開心，場面相當溫馨。

「三歲看八十，七歲定終身，」是兩段影片，七歲以下的小朋友模仿著爺爺奶奶的模樣真的很逗趣，讓長者都笑開懷。慈濟的教育理念「教之以理，育之以德，人品道德是一切的根本，重建人本精神，使學生回歸清淨本性，培養他們神聖的良能」。

影片中 是慈濟幼稚園的小朋友經過慈濟人文的熏陶，生活從小就學會自理，待人彬彬有禮，口說好話人見人愛。節目中還有鋼琴演奏，安安彈的蕭邦小夜曲，大提琴由曾勻嬡演出。他們的演出真的是可圈可點，掌聲不斷。

慈濟手語歌「一家人」，譲大家一起站起來動一動，也一起唱歌，由長者點歌大家唱，熟悉的歌曲，一起共同追憶往日美好的時光，聲浪越來越響亮，大家開懐的引歌高唱。

一個早上的歡樂和歡笑希望帶給二十多位長者快快樂樂的過一個不一様的週末。

歡迎大家一起來學習當志工，報名電話：314-994-1999。

撰文: 傳韻

攝影: 朱斐雅、吳文珍