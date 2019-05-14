慈濟慶祝佛誕日，母親節，全球慈濟日 三節合一

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

慈濟聖路易聯絡處於2019年5月12日(星期日) 舉辦了一場浴佛典禮，慶祝佛誕日，母親節，全球慈濟日三節合一。願志工與社區大眾一起在這喜慶的日子能感念佛恩、父母恩丶 和眾生恩，並淨化自己的心靈，共同為世界祈福。

佛節的前一天已有志工在會所為浴佛節做準備工作。從浴佛枱佈置，打掃，貼地標之後還先排練走位，按排標兵，大家分工合作希望能為來參加的大德提供一個溫馨，有秩序而且莊嚴的道場。

十點半之後，會衆陸續進場，十一點十五分浴佛大典正式開始，大眾在慈濟志工的帶領下沐浴在一首偈詩「佛在靈山莫遠求，靈山只在汝心頭，人人有個靈山塔，好向靈山塔下修」，在莊嚴的氣氛中以恭敬心「供燈燭，供香湯，供花香」虔誠禮敬諸佛菩薩。

上人說： 母親的生育給了我們這個身體，佛陀的教育讓我們明白事理，慈濟的因緣讓我們今天聚集在這裡一起感念佛恩、父母恩、眾生恩，祈求國泰民安，風調雨順，世間再也無災無難」。

慈濟成立到今天53年了，在過去的半個世紀裡，近一百個國家在上人的慈悲感召之下，全球志工懷抱著人傷我悲，人苦我痛的悲心在全世界各地聞災救苦從不落人後，這種高尚的情操，無怨無悔的奉獻精神，讓我個人由衷的感佩。

今年三月熱帶氣旋伊代兩度登陸非洲大陸東南部，造成莫三比克、辛巴威、馬拉威嚴重洪災，除了三國慈濟志工即刻啟動援助工作，南非慈濟志工與臺灣也持續給予協助，並在全球發動募心募愛。

證嚴上人期待，藉由此次援助因緣，能幫助當地長期陷入貧困的居民，點亮他們未來。 美金100元 他們便有工具可以重建，美金100元有種子可以復耕，美金100元一組 [建材農作種子包] 就能讓一個家庭耕耘農作重建家園，美金100元可以買1000個磚塊。急難發放已告一段落，現在開始朝向 衛生醫療、援建磚房、和敎育復校前進。感恩在慈濟道上有眾多的社會䝨達一路相伴，很多與會的貴人還在當下發心捐助善款援助非洲貧困的人。有您真好！

有位老先生很感慨的說: 在這混亂的年代，在慈濟，你所感受到的都是助人和愛人，希望世界上的每個人都能夠和平共處，自愛、 愛人，行有餘力也可以去付出。

證嚴上人開示: 「浴佛，最重要的就是要，沐浴自性，反觀自心，淨除無明。人人心中都是很執著「我」。所以我們第一個念頭，就要「先降伏自己，把自己的心先以沐浴自性開始」。浴佛在於啟發人人的愛心，滌除無名煩惱，致心地光明而清淨，進而升起感恩的心。從大地環保，進而齋戒護生，提升到心靈環保。祈求天下無災無難，人人平安吉祥。

文： 人文三合一